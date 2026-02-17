Judith Laura Rojas jura como congresista accesitaria en reemplazo de Carlos Anderson

Durante pleno extraordinario del Congreso de la República convocado para este martes 17 de febrero, Judith Laura Rojas juró como congresista en el reemplazo del fallecido Carlos Anderson Ramírez.

En el inicio del pleno el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, fue el encargado de informar sobre la vacancia de Anderson conforme lo establece la normativa y procedió a tomar juramento a la nueva congresista, quien ocupara dicha curul en su condición de accesitaria.

En enero, a través de la Resolución N° 0004-2026-JNE, el JNE dejó sin efecto la credencial otorgada a Anderson Ramírez como congresista de la República, con motivo de las Elecciones Generales del 2021.

En la resolución precisó que el 5 de enero se declaró la vacancia del cargo de congresista de la República que ejercía Carlos Anderson tras su fallecimiento, ocurrido el 26 de diciembre de 2025.