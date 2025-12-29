Judith Laura Rojas es la accesitaria que asumiría la curul dejada por el congresista no agrupado Carlos Anderson, fallecido el último 26 de diciembre a los 65 años. Conforme al Reglamento del Congreso, ante la muerte de un legislador corresponde convocar a su reemplazo inmediato, cargo que recaería en la militante de Podemos Perú.

Rojas participó como candidata al Congreso en las Elecciones Generales de 2021 por Podemos Perú, con el número 4. En dicho proceso obtuvo 11.493 votos, cifra que no le permitió acceder a una curul; sin embargo, quedó registrada como accesitaria. Actualmente, también es candidata a la Cámara de Diputados del Congreso Bicameral para las Elecciones Generales de 2026, en representación de Lima Metropolitana por la misma agrupación política.

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Judith Laura Rojas está afiliada a Podemos Perú desde el 9 de septiembre de 2021. De acuerdo con su hoja de vida presentada ante el JNE, es docente de profesión y cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educacional, cursada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta).

Asimismo, obtuvo el título de profesora con especialidad en Matemática e Informática en la misma casa de estudios. Con esta formación académica, se desempeñó como docente y promotora cultural en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 6 de Ate, en Lima.

Judith Laura Rojas, la militante de Podemos Perú que llegaría al Parlamento. (Foto: Facebook/Judith Laura - Oficial)

El nombre de Laura Rojas ya había sido mencionado en el escenario parlamentario en 2023, cuando figuró como accesitaria de la congresista Digna Calle, también de Podemos Perú. En ese periodo, Calle permaneció cerca de siete meses en Estados Unidos pese a continuar solicitando licencias mientras ejercía el cargo.

En ese contexto, Rojas se refirió al prolongado ausentismo de su futura colega y sostuvo que todo congresista debe cumplir con las funciones de legislar, fiscalizar y representar a la Nación. “Todo congresista, si decide postular, es para trabajar a tiempo completo por el pueblo, es un mandato” , declaró en una entrevista en Canal N, precisando que desconocía los motivos personales de la legisladora.

No obstante, en declaraciones posteriores, la accesitaria sostuvo que el cargo de congresista debería ser renunciable. “Nadie puede obligar a una persona a mantenerse en un trabajo donde no está a gusto, donde no se siente bien; yo creo que sí” , afirmó.

