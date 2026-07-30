Julián Pérez, diputado de Juntos por el Perú permanece en la comisaría de San Miguel tras denuncia por agresión.
Julián Pérez, diputado de Juntos por el Perú permanece en la comisaría de San Miguel tras denuncia por agresión.
Por Redacción EC

El diputado de Juntos por el Perú, Julián Luis Pérez Mallqui, permanece en la comisaría del distrito limeño de San Miguel tras haber sido denunciado por agresión contra una mujer.

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