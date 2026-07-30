El diputado de Juntos por el Perú, Julián Luis Pérez Mallqui, permanece en la comisaría del distrito limeño de San Miguel tras haber sido denunciado por agresión contra una mujer.

“Se nos ha informado que el diputado está en la Comisaría de San Miguel y por eso estamos enviando un abogado para que se constituya en el lugar”, dijo el también diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini a El Comercio.

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Diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez, se encuentra detenido en la Comisaría de San Miguel, luego de ser denunciado por agresión



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Por su parte, tras ser consultado directamente por El Comercio, Pérez Mallqui aseguró: “No estoy detenido, solo me están tomando declaraciones”.

El 24 de junio, El Comercio reveló que diez virtuales congresistas de Juntos por el Perú cargan con sentencias e investigaciones. Uno de ellos es Pérez Mallqui, ahora detenido en una sede policial de Lima.

Sobre el flamante diputado del partido de Roberto Sánchez pesan sentencias por lesiones culposas (cuatro años y seis meses, que aún cumple), falsa declaración (1 año y 8 meses) y violencia familiar (2 años y 6 meses).

Pérez Mallqui pertenece a la facción antaurista de Juntos por el Perú y es uno de los hombres fuertes detrás de los gremios de agricultores de hoja de coca en el Vraem.

Según un informe de “Panorama”, el actual diputado atropelló el 9 de febrero de 2024 a una madre de familia y a su hija de siete años en Pichanaki (Chanchamayo, Junín) y se dio a la fuga.

Al ser capturado, la Policía Nacional notó que estaba ebrio. Por ello, fue sentenciado por lesiones culposas y luego internado en un penal de Ayacucho, del cual salió a los siete meses. Actualmente, debe pasar control biométrico todos los meses.