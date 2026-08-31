La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, este lunes 31 de agosto, iniciar investigación contra el diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) por presunta violencia física y psicológica contra su expareja.

Por 6 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, dicho grupo de trabajo dio luz verde al informe de calificación presentado por la secretaría técnica, que proponía declarar procedente la indagación.

El documento aprobado recomienda iniciar una investigación al legislador de Juntos por el Perú porque, además de los hechos recopilados, se tomó en cuenta que el caso denunciado tuvo un origen “en flagrancia”.

Votaron a favor de la investigación el presidente de la Comisión de Ética, Henry Albañil (Obras); su vicepresidenta, Jessica Pérez (Juntos por el Perú); y el secretario, Harvey Colchado (Ahora Nación).

También respaldaron el informe de calificación los diputados Mery Infantes (Fuerza Popular), Edwin Espinoza (Buen Gobierno) y Javier Cipriani (Renovación Popular).

La denuncia contra Julián Pérez fue presentada ante la Comisión de Ética por su colega Christian Aranda (Renovación Popular), quien planteó que sea suspendido por 120 días sin goce de haber, la máxima sanción prevista en el reglamento de ese poder del Estado.

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Pérez Mallqui fue detenido el 30 de julio por presunta agresión física contra su expareja dentro de la comisaría de San Miguel, a donde había sido trasladado horas antes por haber ejercido violencia psicológica contra la afectada.

Tras permanecer detenido 48 horas bajo la figura de flagrancia, el legislador fue puesto en libertad el pasado 1 de agosto y actualmente afronta el proceso judicial bajo comparecencia.

Julián Pérez es investigado actualmente por la Fiscalía Suprema de Familia por el presunto delito de agresiones contra la denunciante de su caso cuatro días después de que juramentara al cargo como diputado de Juntos por el Perú.