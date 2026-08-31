Comisión de Ética investigará al diputado Pérez Mallqui por presunta agresión física y psicológica. (Foto: Andina)
Comisión de Ética investigará al diputado Pérez Mallqui por presunta agresión física y psicológica. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, este lunes 31 de agosto, iniciar investigación contra el diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) por presunta violencia física y psicológica contra su expareja.

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