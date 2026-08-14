El diputado Julián Pérez Mallqui, de la bancada Juntos por el Perú, dijo que se someterá a las investigaciones parlamentarias tras la denuncia por presunta agresión física ocurrida en San Miguel y que está dispuesto a colaborar con el proceso indagatorio iniciado tras los sucesos del pasado 30 de julio.

En entrevista a RPP, el diputado por Cusco enfatizó su interés en que los hechos se esclarezcan con celeridad. “A la Comisión de Ética del Parlamento me voy a allanar y voy a colaborar con todas las investigaciones porque soy el primer interesado en que se esclarezca esto”, sostuvo este 14 de agosto.

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El caso contra Pérez Mallqui inició apenas cuatro días después de asumir su cargo, cuando fue detenido en flagrancia dentro de un inmueble en el distrito de San Miguel. Según las primeras versiones, habría forcejeado con su expareja y el padre de ella dentro de su vivienda, y supuestamente habría sido autor de violencia sicológica.

Sobre dicho incidente, Pérez Mallqui aseguró que la Fiscalía Suprema ya conduce las diligencias preliminares correspondientes. No obstante, el diputado negó los cargos en su contra y alegó que él fue quien sufrió las agresiones físicas tal y como consta en el acta policial de los hechos.

El legislador enfrenta actualmente una denuncia formal ante la Comisión de Ética Parlamentaria presentada por el diputado Christian Aranda, de Renovación Popular. El petitorio de dicha acusación solicita una suspensión de 120 días y el correspondiente descuento de haberes por presuntas infracciones graves al código de conducta institucional.

Julián Pérez Mallqui sobre reparación civil del 2024

Además de la investigación actual, Pérez Mallqui reconoció que mantiene un proceso judicial en curso vigente por un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Pichari en 2024. En aquel suceso, una madre y su hija menor de edad resultaron heridas tras ser impactadas por el vehículo que conducía el hoy parlamentario, quien fue sentenciado por lesiones culposas.

El diputado señaló que acatará el fallo judicial definitivo respecto a la reparación civil impuesta por las lesiones causadas a las víctimas del atropello de 2024. “Que salga el fallo y yo voy a someterme”, precisó en referencia a los montos económicos que determine la justicia para compensar los daños sufridos por la familia afectada en Cusco.

También reconoció que no pagó el monto de reparación civil impuesto por la justicia de 80 mil soles a favor de las personas lesionadas, pero dijo que actuó así para evitar que se desconozca un apoyo inicial que hizo a favor de las personas que atropelló y que, según su versión, no ha sido reconocida durante el proceso judicial.