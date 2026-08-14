Julián Pérez Mallqui salió en libertad de la comsiaría de San Miguel tras estar detenido 48 horas. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Julián Pérez Mallqui salió en libertad de la comsiaría de San Miguel tras estar detenido 48 horas. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

El diputado Julián Pérez Mallqui, de la bancada Juntos por el Perú, dijo que se someterá a las investigaciones parlamentarias tras la denuncia por presunta agresión física ocurrida en San Miguel y que está dispuesto a colaborar con el proceso indagatorio iniciado tras los sucesos del pasado 30 de julio.

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