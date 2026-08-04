Foto: Congreso
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Por Redacción EC

El senador Jaime Quito salió en defensa de su bancada, Juntos por el Perú (JP), por la demora en tomar acciones concretas en el caso del diputado Julián Pérez, detenido y denunciado por violencia familiar y afirmó que existe un “cargamontón” contra su bancada.

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