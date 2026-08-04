El senador Jaime Quito salió en defensa de su bancada, Juntos por el Perú (JP), por la demora en tomar acciones concretas en el caso del diputado Julián Pérez, detenido y denunciado por violencia familiar y afirmó que existe un “cargamontón” contra su bancada.

Tal como informó El Comercio, la bancada de Juntos por el Perú todavía no acuerda ninguna sanción contra Pérez Mallqui. Recién el domingo, varios días después de su detención, el vocero del bloque pidió una “suspensión temporal” y el inicio de un proceso disciplinario. Nada ha sido decidido aún.

En declaraciones a Exitosa Noticias, Quito indicó que si bien pueden existir algunas “acciones condenables” de uno de sus integrantes, ello no significa que todo el grupo parlamentario las cometa.

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“Creo que eso es parte ya de la campaña psicosocial que quieren hacer algunos sectores para simplemente desprestigiar a toda una bancada. Puede haber algunas acciones condenables de un integrante, pero eso no significa que toda la bancada lo sea”, expresó.

“Por lo tanto, lo que nosotros vamos a señalar claramente (es) que vamos a continuar en nuestra tarea y nuestro papel de oposición. Todo lo demás, los cargamontones que puedan venir, son parte de”, agregó.

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Quito Sarmiento aseveró que JP está respondiendo y actuando en el caso de Pérez Mallqui y que pese a ello, existe un “cargamontón” contra la bancada.

“Lo que estoy diciendo es el cargamontón, algunas condenas que quieren hacer a la bancada. Se ha actuado, se está actuando respecto a ese tema, la bancada en ese aspecto está respondiendo, pero no nos pueden someter a toda la bancada a una situación de que nosotros somos tal o cual, ciertas adjetivizaciones (sic) que eso sí me parece un cargamontón”, subrayó.

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Un informe de este Diario reveló que el partido JP sigue sin aprobar ninguna sanción contra el diputado Julián Pérez Mallqui, denunciado por violencia física y psicológica, pese al testimonio de la víctima, los chats entre ambos y el certificado médico legal.

Recién el domingo 2 de agosto, el vocero de la bancada de la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, solicitó a la Comisión de Disciplina y Ética de Juntos por el Perú el inicio inmediato de un procedimiento disciplinario contra Pérez Mallqui, así como la imposición de una “suspensión temporal” mientras dure el proceso.