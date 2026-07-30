El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, solicitó, ante el Poder Judicial, medidas de protección para mujer víctima de violencia por el diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú).

A través de su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), dicho portafolio informó que se brinda atención social, legal y psicológica a la víctima, quien aceptó el servicio ofrecido por el MIMP.

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“Nuestro equipo continúa en la comisaria acompañando a la agraviada”, indicó en la red social, donde remarcó que “ninguna forma de violencia contra las mujeres puede ser tolerada o justificada”.

#Lima | El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informa que un equipo multidisciplinario del Programa Nacional Warmi Ñan se encuentra en la comisaría de San Miguel para brindar soporte legal y psicológico a una mujer que denunció ser víctima de violencia por parte del… pic.twitter.com/0T84v8BTBG — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) July 30, 2026

Más temprano el MIMP informó que un equipo multidisciplinario del Programa Nacional Warmi Ñan se encontraba en la comisaría de San Miguel para brindar soporte legal y psicológico a la mujer.

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“Desde el sector, condenamos enérgicamente este hecho, que involucra a una autoridad recientemente elegida”, escribió en “X”.

#Lima #Actualización l El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, solicitó, ante el @Poder_Judicial_, medidas de protección para mujer víctima de violencia por el diputado Julián Pérez Mallqui. Asimismo, se brinda… pic.twitter.com/FJbLq5xUSx — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) July 30, 2026

Como se recuerda, Julián Pérez Mallqui, diputado de Juntos por el Perú, permanece en la comisaría del distrito limeño de San Miguel tras haber sido denunciado por agresión contra una mujer.

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“Se nos ha informado que el diputado está en la Comisaría de San Miguel y por eso estamos enviando un abogado para que se constituya en el lugar”, dijo el también diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, a este Diario.

Por su parte, tras ser consultado directamente por El Comercio, Pérez Mallqui aseguró: “No estoy detenido, solo me están tomando declaraciones”.

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El pasado 24 de junio, El Comercio reveló que diez virtuales congresistas de Juntos por el Perú cargan con sentencias e investigaciones. Uno de ellos es Pérez Mallqui, ahora detenido en una sede policial de Lima.