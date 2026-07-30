Julián Pérez Mallqui es diputado por Juntos por el Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Julián Pérez Mallqui es diputado por Juntos por el Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, solicitó, ante el Poder Judicial, medidas de protección para mujer víctima de violencia por el diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.