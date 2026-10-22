Julián Pérez Mallqui fue detenido por varias horas tras agresión contra su expareja en San Miguel. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Julián Pérez Mallqui fue detenido por varias horas tras agresión contra su expareja en San Miguel. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Poder Judicial rechazó la solicitud presentada por la defensa técnica del diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) para excluir el certificado médico legal de su expareja, víctima de una presunta agresión. Esta resolución declara infundado el pedido del parlamentario e integró el documento oficial al expediente sobre presuntas lesiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.

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