El Poder Judicial rechazó la solicitud presentada por la defensa técnica del diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) para excluir el certificado médico legal de su expareja, víctima de una presunta agresión. Esta resolución declara infundado el pedido del parlamentario e integró el documento oficial al expediente sobre presuntas lesiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.

Los abogados de Pérez Mallqui cuestionaron el certificado médico legal y adujeron la omisión de datos sobre la coloración, forma y dimensiones de las equimosis en brazo y pierna de la mujer. La defensa sostuvo que estas falencias formales son irreparables porque ya no son visibles tras el tiempo transcurrido.

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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, determinó que el examen respetó el procedimiento legal porque un médico legista habilitado evaluó a la víctima dentro de las primeras 24 horas. La resolución precisó que la fuente de prueba mantiene su licitud originaria al provenir de un profesional oficial del Instituto de Medicina Legal.

El fallo judicial establece que las deficiencias descriptivas en el informe médico no convierten un acto oficial en prueba inconstitucional o ilícita. El magistrado concluyó que las inconsistencias en la caracterización de las lesiones afectan el valor probatorio pero no la validez del documento.

La resolución enfatizó la naturaleza residual de la tutela de derechos y descartó cualquier afectación directa al debido proceso del investigado. El juez aclaró que el debate sobre la precisión metodológica del peritaje debe ocurrir durante el juicio oral bajo el principio de libre valoración de la prueba.

“El certificado médico cuestionado no constituye una prueba ilícita o irregular, por lo que no corresponde su exclusión, y la tutela de derechos es infundada”, resolvió el magistrado Checkley.

Julián Pérez Mallqui afronta proceso por presunta agresión

Los hechos que protagonizó Julián Pérez Mallqui ocurrieron el 30 de julio a las 9:30 a.m. en un inmueble del distrito de San Miguel tras una denuncia por violencia psicológica contra la víctima, una mujer que fue identificada como su expareja. La intervención policial culminó con el traslado de ambos involucrados a la comisaría del distrito, donde los efectivos presenciaron agresiones físicas directas contra la mujer.

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó un informe final que recomienda sancionar al diputado con 120 días de suspensión y el descuento de sus haberes.