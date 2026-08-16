El diputado Julián Pérez (Juntos por el Perú) estuvo recluido en el penal de Yanamilla (Ayacucho) tras ser detenido y denunciado por el delito de hurto agravado en el 2001, según reveló “Panorama”.

Según el dominical, Pérez fue acusado de robar tres motosierras y otras herramientas que la ONG Winrock Internacional había donado a los agricultores del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

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Pérez fue recluido en el penal de Yanamilla el 18 de julio de ese año y excarcelado el 14 de diciembre. Pasó uno de sus cumpleaños en la cárcel y salió antes de navidad.

Tras ello, el Poder Judicial dispuso la inmediata liberación de Julián Pérez en aquella oportunidad por haberse dictado en su contra sentencia con ejecución suspendida.

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Al ser consultado por “Panorama” sobre esta sentencia, que no declaró en su hoja de vida al momento de postular al Congreso en las pasadas elecciones generales del 2026, Pérez Mallqui guardó silencio.

El diputado de Juntos por el Perú afronta en libertad la investigación preliminar que la Fiscalía le abrió por la presunta agresión contra su expareja, luego de permanecer detenido en la comisaría de San Miguel.

Otras sentencias

El Comercio dio cuenta recientemente que el diputado por Cusco arrastra una condena de cuatro años y seis meses de prisión suspendida por el delito de lesiones culposas. La sentencia quedó firme en enero del 2025.

La condena respondió a un accidente ocurrido en febrero del 2024, cuando Pérez atropelló a una madre y a su niña de 7 años en Pichari (Cusco). Pérez cumplió siete meses de prisión preventiva por ese caso.

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La mujer víctima del atropello, Vilma Palomino, dijo al dominical Panorama que Pérez no ha cumplido con pagar los S/80 mil de reparación civil que le adeuda a ella y a su hija menor, quien ha quedado con secuelas.

A ese caso se suman una condena de un año y ocho meses de prisión suspendida por falsa declaración y otra de dos años y seis meses de prisión suspendida por violencia familiar.

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Las tres condenas las reportó en la declaración jurada de hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para postular a la Cámara de Diputados en los pasados comicios.