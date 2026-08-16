Julián Pérez Mallqui es diputado por Juntos por el Perú. (Foto: GEC)
Julián Pérez Mallqui es diputado por Juntos por el Perú. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El diputado Julián Pérez (Juntos por el Perú) estuvo recluido en el penal de Yanamilla (Ayacucho) tras ser detenido y denunciado por el delito de hurto agravado en el 2001, según reveló “Panorama”.

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