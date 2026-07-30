Julián Pérez Mallqui es diputado por Juntos por el Perú. (Foto: Andina)
Julián Pérez Mallqui es diputado por Juntos por el Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Diversos senadores de Juntos por el Perú (JP) pidieron esperar los resultados de la investigación contra el diputado Julián Pérez, quien fue detenido este jueves 30 de julio tras ser denunciado por agresión contra una mujer.

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