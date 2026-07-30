Diversos senadores de Juntos por el Perú (JP) pidieron esperar los resultados de la investigación contra el diputado Julián Pérez, quien fue detenido este jueves 30 de julio tras ser denunciado por agresión contra una mujer.

Jaime Quito señaló a los periodistas que “es importante primero conocer con plena cabalidad” qué es que ha acontecido en el caso de Pérez Mallqui. Admitió que no tenía conocimiento de lo ocurrido y que espera que se esclarezca “lo más pronto posible”.

“Existen diversos congresistas, no solamente de Juntos por el Perú, sino de las diversas bancadas que tienen ciertas investigaciones, pero esos no son impedimentos para que uno pueda haber sido candidato”, expresó.

“No puedo adelantar opinión en tanto no tenga los pormenores del caso. Existe una comisión de Ética dentro de la bancada”, agregó al dejar abierta la posibilidad de que Julián Pérez sea sancionado dentro de JP.

Por su parte, Víctor Cutipa aseveró que de manera general, un caso así es “cuestionable y si quieren condenable”, pero de manera concreta dijo que prefiere tener la información del caso para pronunciarse.

“Si me preguntan de manera general, por supuesto que voy a tener que señalar que es cuestionable, pero si me preguntan por un tema concreto, definitivamente allí tendría que señalar que prefiero tener la información correspondiente a efectos de pronunciarme”, dijo a la prensa.

A su vez, Hugo Ccahuana, otro senador, indicó en Canal N que la denuncia contra Pérez Mallqui debe investigarse y seguir sus cauces correspondientes.

“Hemos escuchado en los medios de comunicación algunos trascendidos, creo que está en investigación, primero se dice que es una pareja, después otra persona. A lo largo de las horas va a ser un tercero”, manifestó.

“Como fuera, creo que es un hecho por investigarse y tiene que seguir sus cauces. Eso tiene su canal aparte. Ante ese tipo de hechos que está en investigación, mal podría uno adelantarse a especular más de lo que se conoce”, añadió.