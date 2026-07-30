El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que la Fiscalía Suprema de Familia verá el caso del diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), quien fue detenido tras haber sido denunciado por agresión contra una mujer.

En declaraciones a El Comercio, indicó que dicha fiscalía suprema, a cargo de Luis Arce Córdova, se abocará al cargo y “resolverá lo que convenga”, luego de realizarse las diligencias preliminares.

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“Ahorita obviamente ha participado una fiscalía provincial a hacer las diligencias urgentes que se tengan que hacer. Después, efectivamente, conoce la Fiscalía Suprema de Familia, que está a cargo del doctor (Luis) Arce. Él tiene que abocarse para las diligencias correspondientes y resolverá lo que convenga” , expresó.

Señaló que una fiscalía provincial se encargó de recoger la primera información del caso para luego elevarla al despacho de Arce Córdova, que es quien asumirá finalmente el caso.

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“Está recogiendo información para elevar, porque tiene que conocer el fiscal supremo de familia. Tiene que ser a la brevedad posible. Si está detenido, tiene que ser en el plazo correspondiente”, sentenció.

Como se recuerda, Julián Pérez Mallqui, diputado de Juntos por el Perú, permanece en la comisaría del distrito limeño de San Miguel tras haber sido denunciado por agresión contra una mujer.

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“Se nos ha informado que el diputado está en la Comisaría de San Miguel y por eso estamos enviando un abogado para que se constituya en el lugar”, dijo el también diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, a este Diario.

Por su parte, tras ser consultado directamente por El Comercio, Pérez Mallqui aseguró: “No estoy detenido, solo me están tomando declaraciones”.

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El pasado 24 de junio, El Comercio reveló que diez virtuales congresistas de Juntos por el Perú cargan con sentencias e investigaciones. Uno de ellos es Pérez Mallqui, ahora detenido en una sede policial de Lima.

Fiscalía se pronuncia

A través de su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), el Ministerio Público informó que la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar realiza “diligencias urgentes” tras la detención de Pérez por presuntos hechos de violencia física y psicológica.

#LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar realiza diligencias urgentes tras la detención del diputado Julián Pérez por presuntos hechos de violencia física y psicológica.



Las acciones fiscales, que se desarrollan en… pic.twitter.com/2gyLWX4j3T — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 30, 2026

“Las acciones fiscales, que se desarrollan en la comisaría de San Miguel, están orientadas a recabar elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos denunciados, garantizar la protección de la presunta agraviada y disponer las medidas legales que correspondan”, señaló en la red social.