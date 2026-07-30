El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se pronunció sobre el caso del diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), quien se encuentra detenido. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se pronunció sobre el caso del diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), quien se encuentra detenido. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
/ JULIO REAÑO
Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que la Fiscalía Suprema de Familia verá el caso del diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), quien fue detenido tras haber sido denunciado por agresión contra una mujer.

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