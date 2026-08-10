La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados sesiona este martes a las 11 de la mañana. Su agenda contempla no solo el cuadro de integrantes de las comisiones, sino “la distribución de las mesas directivas” para el periodo anual 2026-2027.

“La distribución de las mesas directivas de las comisiones ordinarias legislativas y no legislativas, conforme la proporcionalidad de los grupos parlamentarios”, precisa la agenda.

Según adelantó hace más de una semana El Comercio, tres de las las comisiones más disputadas son Constitución, Economía y Energía y Minas, que buscaría presidir el bloque de izquierda.

En esta cámara, la alianza de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Obras tiene más escaños y, por ende, más votos que Fuerza Popular y Renovación Popular.

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La sesión, convocada por el presidente de la Cámara de Diputados Oscar Reto Otero, se desarrollará en la sala Basadre.

“Vamos a acordar las presidencias.En Fuerza Popular tenemos 6 comisiones que nos tocan, espero que actúen de manera democrática como siempre lo han exigido”, exclamó la diputada Cecilia Chacón (Fuerza Popular).

Añadió que “el juego democrático más allá de la votación es ver a futuro”.

Cecilia Chacón, diputada de Fuerza Popular: A Fuerza Popular nos tocan seis comisiones según el reglamento. Espero que actúen de manera democrática, como siempre lo han exigido



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Según el artículo 45 del Reglamento de la Cámara de Diputados las comisiones ordinarias legislativas son las siguientes:

1) Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.

2) Defensa Nacional y Orden Interno.

3) Desarrollo Agrario.

4) Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos.

5) Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría. 6) Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. 7) Educación, Cultura y Deporte.

8) Energía y Minas.

9) Justicia y Derechos Humanos.

10) Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.

11) Producción, Comercio Exterior y Turismo.

12) Medio Ambiente y Sostenibilidad.

13) Salud.

14) Trabajo y Seguridad Social.

15) Infraestructura, Vivienda y Transportes.

16) Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

Previamente, a las 10 de la mañana, sesiona la Junta de Portavoces del Senado. Será en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo. La convocatoria fue dispuesta por el presidente de esta cámara, Miguel Ángel Torres Morales.

En el caso del Senado, se acordó previamente que cada grupo esté integrado por 12 miembros:

Fuerza Popular: 4; Renovación Popular: 2; Juntos por el Perú: 3; Partido del Buen Gobierno: 1; Obras: 1; y Ahora Nación: 1.

Estas son las comisiones ordinarias:

1.- Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.

2.- Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno.

3.-Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo.

4.-Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor.

5.-Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.

6.-Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría.

7.-Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

De acuerdo con los reglamentos de ambas cámaras, las Juntas de Portavoces están integradas por los miembros de la Mesa Directiva y por un portavoz de cada grupo parlamentario.

Cada portavoz cuenta con un número de votos proporcional a la cantidad de integrantes de su respectiva bancada. Esta composición permite que las decisiones adoptadas en este órgano reflejen, de acuerdo con la representación parlamentaria, el peso de cada grupo político dentro de la respectiva cámara.