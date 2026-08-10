La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados sesiona a las 11 a.m. En el caso del Senado la reunión será una hora antes, a las 10 a.m.
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados sesiona a las 11 a.m. En el caso del Senado la reunión será una hora antes, a las 10 a.m.
Por Redacción EC

La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados sesiona este martes a las 11 de la mañana. Su agenda contempla no solo el cuadro de integrantes de las comisiones, sino “la distribución de las mesas directivas” para el periodo anual 2026-2027.

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