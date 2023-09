La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó este martes, en su primera sesión extraordinaria, el plan de trabajo para iniciar la investigación sumaria de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con cargo a redacción de todas las sugerencias y observaciones expuestas.

Así quedó establecido en el grupo de trabajo que preside la congresista Janet Rivas (Perú Libre), luego de un debate en el que diversos parlamentarios expusieron sus discrepancias, observaciones y precisiones en torno a un plan de trabajo elaborado sobre la moción de orden del día 7565.

Cabe indicar que la propuesta expuesta obtuvo 16 votos a favor (3 de ellos emitidos con reserva), 1 voto en contra y 3 abstenciones .

Rivas Chacara señaló que si bien se ha considerado a las partes involucradas en el plan de trabajo, será el informe final el que dirá si realmente corresponde a una causa grave o no.

“La presidencia no puede garantizar cual va a ser el final de esta investigación. No podemos adelantarnos a los hechos. Nos han consignado 14 días, que es un plazo muy corto, y es por ello que el plan de trabajo (para algunos) es adecuado o no lo es”, expresó.

“Pero, sin embargo, es lo que podemos hacer dentro de los catorce días que nos dan como plazo, y esto amerita que vayamos a tener que sesionar hasta tres veces por semana”, agregó.

Al respecto, María del Carmen Alva (No Agrupados) consideró que 14 días “resultan muy pocos”, por lo que planteó que, en el caso de que no se cumpla con el plan de trabajo, se solicite al pleno una ampliación.

El último jueves 7 el Parlamento decidió que la Comisión de Justicia realice una investigación sumaria contra la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, y los magistrados Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello por pronunciarse, en mayo pasado, contra el juicio político y antejuicio al que fue sometida la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos .

Además, que se investigue una supuesta intromisión de Tumialán, De la Haza y Zavala ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie contra la decisión del Congreso de inhabilitar a Ávalos del ejercicio de la función pública por cinco años.

El Congreso adoptó el acuerdo con 84 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones. La Comisión de Justicia tendrá un plazo máximo de 14 días hábiles para elaborar un informe del caso.