El diputado portavoz de la bancada Juntos por el Perú (JP), Ernesto Zunini, afirmó que hasta el momento el Gobierno no ha mostrado el cambio prometido a 20 días de que la presidenta Keiko Fujimori asumiera el cargo.

Durante su intervención tras la exposición de la política general del Gobierno, mencionó que el pasado 28 de julio la mandataria dijo que contaba con una estrategia clara para los próximos cinco años.

“Hoy corresponde que se explique claramente en qué consiste y cómo se traducirá en resultados concretos”, dijo al recordar que en la pasada campaña electoral los peruanos recibieron una promesa de orden.

“Sin embargo, a 20 días de iniciada esta gestión, el país, señor premier, continúa sumido en el caos y no lo decimos desde la exageración y cálculo político, lo dicen los hechos”, enfatizó.

“Por enésima vez se nos expone que sacar a los militares a las calles y a los penales es innovador para luchar contra la inseguridad. Sin embargo, todos los gobiernos anteriores hicieron lo mismo, sin resultado alguno”, agregó.

Zunini detalló que en apenas 20 días se registraron 106 muertes por homicidios, de las cuales 80 están vinculadas con el sicariato, que los estudiantes de Beca 18 siguen esperando que se cumpla la promesa de campaña y que de más de 2.200 obras paralizadas a nivel nacional, a la fecha ninguna ha sido destrabada.

“Por eso nos preguntamos cuándo empezará el orden que se nos prometió, cuál es el cambio que este gobierno ofreció mostrarnos desde el primer día aquí en el hemiciclo. Hasta ahora lo que vemos los peruanos es la continuidad de una vieja receta que ya conocemos y que lamentablemente no ha dado resultados al país”, enfatizó.