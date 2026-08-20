El diputado Ernesto Zunini es el vocero de la bancada Juntos por el Perú. (Foto: Congreso)
El diputado Ernesto Zunini es el vocero de la bancada Juntos por el Perú. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El diputado portavoz de la bancada Juntos por el Perú (JP), Ernesto Zunini, afirmó que hasta el momento el Gobierno no ha mostrado el cambio prometido a 20 días de que la presidenta Keiko Fujimori asumiera el cargo.

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