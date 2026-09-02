El ministro del Interior, César Astudillo, podría ser invitado a la Cámara de Diputados. (Foto: PCM)
El ministro del Interior, César Astudillo, podría ser invitado a la Cámara de Diputados. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

La diputada Svieta Fernández (Juntos por el Perú) propuso invitar al ministro del Interior, César Astudillo, al pleno de la Cámara de Diputados para que informe sobre las medidas y acciones adoptadas por su sector en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

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