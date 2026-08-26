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Resumen

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La bancada de Juntos por el Perú desistió el último miércoles 26 de agosto de la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. Para ello, uno de sus integrantes retiró su firma y dejó el pedido sin las adhesiones necesarias para su admisión.

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