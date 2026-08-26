La bancada de Juntos por el Perú desistió el último miércoles 26 de agosto de la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. Para ello, uno de sus integrantes retiró su firma y dejó el pedido sin las adhesiones necesarias para su admisión.

La decisión se produjo mientras congresistas de bancadas aliadas marcaban distancia de las interpelaciones promovidas por Juntos por el Perú y cuestionaban que se recurra a este mecanismo cuando el gobierno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) aún no cumple un mes de gestión.

El vocero de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, explicó en diálogo con Exitosa que la bancada revisará nuevamente la propuesta. “Nuestra bancada revisará ese documento con participación de Obras y Ahora Nación porque queremos una actuación colectiva. Lo retiramos, pero eso no significa que el problema no exista o que sea algo trivial”, afirmó.

La moción buscaba interpelar a Shinno por el incremento del precio de los combustibles, el desabastecimiento de diésel y las medidas adoptadas frente a las protestas de transportistas. Sin embargo, el diputado Luis Jibaja Ramos, de Juntos por el Perú, retiró su firma, con lo que el pedido pasó de 20 a 19 adhesiones y quedó sin el número de respaldos requerido.

Jibaja explicó, mediante un oficio enviado a la Oficialía Mayor del Congreso, que retiró su firma con el objetivo de “actualizar y ampliar” el pliego de preguntas.

Posturas

Zunini insistió en que la propuesta será reevaluada junto con las bancadas “aliadas”. Sin embargo, legisladores de estas agrupaciones han considerado que es prematuro apelar a esa mecanismo.

Juntos por el Perú también ha presentado una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y prepara otra contra el titular del Interior, César Astudillo.

El último martes, el vocero de la bancada de Obras en la Cámara de Diputados, Víctor Piñán, calificó de precipitada la propuesta de interpelar a Belaunde Llosa. “No en todas estamos de acuerdo. Sobre el ministro de Defensa, por ejemplo, creemos que es muy precipitado que estén presentando esa interpelación. Sobre el ministro del Interior todavía no hemos leído el argumento”, afirmó en diálogo con El Comercio.

Al día siguiente, Piñán también se pronunció ante este Diario sobre la reevaluación de la moción para interpelar al ministro Shinno. “Creemos que el control político fortalece la democracia; sin embargo, creemos que debe haber argumentos sólidos para interpelar a los ministros. En ese sentido, vamos a escuchar los argumentos de Juntos por el Perú y, de acuerdo con ello, tomaremos una decisión como bancada de Obras”.

Por su parte, el senador Jaime Delgado, de Ahora Nación, aseguró que interpelar a ministros “no es lo que corresponde en este momento”. “Tal vez en otras circunstancias sí amerita más o menos, pero finalmente son herramientas previstas en la Constitución”, precisó en diálogo con la prensa desde el Parlamento.

Delgado consideró que “es poco tiempo para pedirles cuentas de problemas que no pueden resolverse en tan corto plazo”. No obstante, añadió que hay “dudas” que merecen ser resueltas por los ministros.

En tanto, el diputado Luis Quispe Candia, del Partido del Buen Gobierno, dijo a El Comercio que una interpelación en estos momentos “es una medida apresurada”.

“Hay que dejar claro a la población que la interpelación es una prerrogativa del poder Legislativo. En cualquier momento, los legisladores estamos en la facultad de solicitarla, pero creo que dentro del primer mes, cuando los hechos deben ser analizados con un poco más de detenimiento, para nosotros podría ser un apresuramiento de parte del partido político que la está soliictando”, dijo.

Quispe añadió que el Partido del Buen Gobierno es de “oposición responsable”. Por ello, señaló que no se van a adherir inmediatamente a decisiones tomadas por otros partidos. “En este caso, consideramos que es una medida aun apresurada”, insistió.

Más críticas

La vocera de Renovación Popular en la Cámara de Diputados, Roxaña Rocha, se sumó a los cuestionamientos contra las interpelaciones. “Renovación Popular está de acuerdo con el control político, que el ministro responda ante el Congreso, claro que sí. Pero no acompañamos una interpelación en tan pocos días en el gobierno”, dijo a El Comercio.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo que Juntos por el Perú corre el riesgo de quedarse sin respaldo parlamentario. Además, señaló al líder de esa agrupación, el excandidato presidencial Roberto Sánchez, de estar detrás de las mociones.

“Esto es más que un control político: es un obstruccionismo que terminará afectando al propio Juntos por el Perú. Tal vez sea el señor Roberto Sánchez quien esté detrás de los diversos parlamentarios. Yo les diría a los congresistas: emancípense de Roberto Sánchez, aléjense de él y no le hagan caso. Es una persona que les está haciendo mucho daño y quiere arrastrarlos a su ostracismo político”, dijo en diálogo con el podcast “Siempre a las 8”, de El Comercio.

En tanto, Zunini rechazó que las interpelaciones respondan a un espíritu obstruccionista y sostuvo que existe una demanda ciudadana por respuestas frente a problemas como la inseguridad y la situación de las regiones afectadas por el fenómeno de El Niño.

El vocero aseguró que su bancada está abierta al diálogo. En respuesta, el ministro Shinno dijo en Exitosa: “Voy a ver cómo me comunico con él para empezar a ver los problemas que hoy tenemos a corto plazo”.