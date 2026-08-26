Ernesto Zunini dijo que solo mantendrán interpelación contra Rafael Rey desde Juntos por el Perú. (Foto: Congreso)
Ernesto Zunini dijo que solo mantendrán interpelación contra Rafael Rey desde Juntos por el Perú. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El vocero de la bancada de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, anunció que retirarán el pliego de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, a fin de evaluar el texto de las preguntas de forma conjunta con los grupos Obras y Ahora Nación.

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