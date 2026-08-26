El vocero de la bancada de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, anunció que retirarán el pliego de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, a fin de evaluar el texto de las preguntas de forma conjunta con los grupos Obras y Ahora Nación.

“La única interpelación formal que ingresó la bancada es la del ministro de Defensa. Ayer se ingresó un pliego interpelatorio para el ministro de Energía y Minas, pero el único que va a permanecer realmente es el de Defensa porque retiramos ese pliego para revisar el cuestionario”, afirmó el legislador.

Tal y como informó El Comercio, Juntos por el Perú había presentado dos mociones de interpelación, una contra Rafael Belaúnde, ministro de Defensa; y contra Shinno en el sector Energía y Minas, además de estar promoviendo una tercera para recabar firmas.

“Presentamos un pliego, ahora nuestra bancada revisará ese documento con participación de Obras y Ahora Nación porque queremos una actuación colectiva. Lo retiramos, pero eso no significa que el problema no exista o que sea algo trivial”, detalló Zunini.

“A mí me parece interesante y responsable lo que dijo el primer ministro en el sentido de que están dispuestos a acudir y explicar a las bancadas y comisiones las veces que sea necesario. Por ello, le vamos a tomar la palabra”, añadió el vocero de la bancada de oposición.

De esta manera, el grupo parlamentario busca una postura de consenso con otras fuerzas políticas de oposición en la Cámara de Diputados.

Interpelaciones impulsadas por Juntos por el Perú

Juntos por el Perú registró de manera inicial dos mociones de interpelación y elaboró una tercera propuesta contra los integrantes del gabinete ministerial. Estos recursos parlamentarios apuntaron a los titulares de las carteras de Defensa, Energía y Minas, e Interior, a pocas semanas de iniciar el periodo de gobierno.

La interpelación contra el ministro de Defensa cuestiona el uso de las fuerzas del orden en Pataz. Por su parte, el cuestionario dirigido al titular de Energía y Minas exige explicaciones sobre el aumento del precio de los combustibles y las medidas adoptadas frente a las protestas de los transportistas.