La bancada de Juntos por el Perú (JP) en el Senado rechazó la aprobación de la delegación de facultades al Ejecutivo en la Comisión de Constitución de la cámara alta por considerar que se ha hecho “oídos sordos” y se haya tomado esa decisión.

En conferencia de prensa, el senador Iber Maraví señaló que tomaron la decisión de no acudir a la sesión de hoy en Constitución y que también han hecho público su “rotundo rechazo” a las nuevas facultades por considerar que “atentan contra el pueblo”.

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“El pueblo tiene derecho a organizarse, a movilizarse dentro del marco de la ley, a ejercer los derechos humanos, a ejercer justicia social, reivindicaciones para muchos sectores del país”, subrayó.

“Lamentamos que el día de hoy se haya hechos oídos sordos y se haya tomado esta decisión, que nosotros rechazamos”, agregó.

Como se recuerda, con el voto de siete senadores de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras, la Comisión de Constitución, aprobó, por unanimidad, incorporar siete medidas al dictamen que otorga facultades especiales al Gobierno para legislar sobre Fenómeno El Niño y seguridad ciudadana.

Previamente, también por unanimidad, los senadores aprobaron el texto de la Cámara de Diputados que delega facultades al gobierno en 20 puntos y durante 90 días.

La sesión se inició a las 11 de la mañana con siete senadores de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras presentes. No acudieron Juntos por el Perú (Víctor Cutipa, Iber Maraví, Humberto Morales), Ahora Nación (Ruth Luque) y Partido del Buen Gobierno (Patricia Iturregui).