La bancada de Juntos por el Perú (JP) en el Senado rechazó la aprobación de la delegación de facultades al Ejecutivo en la Comisión de Constitución de la cámara alta por considerar que se ha hecho “oídos sordos” y se haya tomado esa decisión.
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