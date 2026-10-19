El senador Iber Maraví se pronunció sobre la delegación de facultades aprobada por la Comisión de Constitución. (Foto: Archivo Congreso)
El senador Iber Maraví se pronunció sobre la delegación de facultades aprobada por la Comisión de Constitución. (Foto: Archivo Congreso)
Por Redacción EC

La bancada de Juntos por el Perú (JP) en el Senado rechazó la aprobación de la delegación de facultades al Ejecutivo en la Comisión de Constitución de la cámara alta por considerar que se ha hecho “oídos sordos” y se haya tomado esa decisión.

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