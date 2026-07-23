Senadores y diputados juran este viernes 24 en el Congreso: sigue aquí las últimas noticias
La Oficialía Mayor, por encargo especial de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, invocó a los partidos políticos que obtuvieron representación en el Senado y en la Cámara de Diputados para el período parlamentario 2026-2031 a presentar, el viernes 24 de julio, los reglamentos internos de sus respectivos grupos parlamentarios.
Los diputados electos jurarán en otra ceremonia que iniciará a las 4 p.m. en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados.
Los senadores serán los primeros en jurar e incorporarse a sus cargos a las 11 a.m. El acto tendrá lugar en el Hemiciclo del Senado.
Como primer acto, se dará lectura al acta con los resultados del proceso electoral remitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a las normas reglamentarias pertinentes y al aviso de conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso.
Según dio a conocer el Congreso, la ceremonia será conducida por la Junta Preparatoria del Parlamento, presidida por el senador Miguel Torres Morales (Fuerza Popular), y se iniciará a las 9:00 a.m.
Un total de 60 senadores y 130 diputados jurarán a sus cargos tras ser elegidos en las elecciones generales 2026, desarrolladas entre el 12 y 13 de abril pasados.
Los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 jurarán a sus cargos este viernes 24 de julio, en distintas ceremonias que se realizarán en la sede del Palacio Legislativo.
Los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 jurarán a sus cargos este viernes 24 de julio, en distintas ceremonias que se realizarán en la sede del Palacio Legislativo.