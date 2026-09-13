Karina Santana es diputada por Lima Provincias del Partido del Buen Gobierno. (Foto: Facebook Municipalidad Provincial de Huaral)
Karina Santana es diputada por Lima Provincias del Partido del Buen Gobierno. (Foto: Facebook Municipalidad Provincial de Huaral)
Por Redacción EC

Un asesor de la diputada Karina Santana (Partido del Buen Gobierno) habría consignado información inexacta en su currículo vitae, como grados académicos y distintivos de la Marina de Guerra del Perú, según denunció “Panorama”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.