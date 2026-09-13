Un asesor de la diputada Karina Santana (Partido del Buen Gobierno) habría consignado información inexacta en su currículo vitae, como grados académicos y distintivos de la Marina de Guerra del Perú, según denunció “Panorama”.
Según el dominical, se trata de Luis Alberto Wurtelle Aguirre, asesor I de la parlamentaria con un sueldo mensual de más de S/10 mil y que estuvo presente en la inauguración de su estudio jurídico, en mayo del 2021.
El asesor luce en su fotografía en LinkedIn los galones de teniente primero y una insignia que según el excongresista José Cueto, quien estuvo 40 años en la Marina, solo la obtienen quienes siguen un curso de alto mando dirigido a los capitanes de navío.
Wurtelle Aguirre también luce una insignia de los Seals. Según Cueto, para obtenerla, debes haber seguido su curso en los Estados Unidos y necesariamente tienes que saber inglés, no el básico. Sin embargo, en su currículo menciona “inglés básico”.
Para Cueto Aservi, el asesor de la diputada del Buen Gobierno habría cometido un delito: “No puedes ponerte un uniforme de la patria, sin ser realmente un oficial y sobre todo, venderse como si fuera un oficial”.
Consultada sobre el tema, la Marina de Guerra del Perú indicó en un correo electrónico: “El citado ciudadano realizó servicio militar (...) en el periodo del 26 de enero de 1984 al 7 de noviembre de 1985, en la cual fue dado de baja con el grado de ‘marinero’ por la causal tiempo cumplido”.
Asimismo, Luis Alberto Wurtelle también menciona tres maestrías, pero ninguna figura en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Incluso, ‘Panorama’ reveló que consultó con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) sobre una de aquellas maestrías y dicha casa de estudios señaló que no aparece en ningún lado el nombre del asesor.
Consultado sobre el tema, Luis Alberto Wurtelle Aguirre evitó responder y se limitó a decir: “Me reservo el derecho porque no puedo dar información al respecto. Ya hablé con la Marina y me reservo el derecho”.
En tanto, la diputada Karina Santana dijo que no sabía del tema: “Yo tengo entendido que el señor es una persona que ha estado en la Marina y ha cumplido su servicio (…) mas no sé más allá de lo que menciona”.
“Si él ha puesto eso porque a él no se lo han regalado, ni mucho menos lo ha comprado y lo pone porque él lo ha obtenido de una manera u otra”, agregó.