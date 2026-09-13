Un asesor de la diputada Karina Santana (Partido del Buen Gobierno) habría consignado información inexacta en su currículo vitae, como grados académicos y distintivos de la Marina de Guerra del Perú, según denunció “Panorama”.

Según el dominical, se trata de Luis Alberto Wurtelle Aguirre, asesor I de la parlamentaria con un sueldo mensual de más de S/10 mil y que estuvo presente en la inauguración de su estudio jurídico, en mayo del 2021.

El asesor luce en su fotografía en LinkedIn los galones de teniente primero y una insignia que según el excongresista José Cueto, quien estuvo 40 años en la Marina, solo la obtienen quienes siguen un curso de alto mando dirigido a los capitanes de navío.

Wurtelle Aguirre también luce una insignia de los Seals. Según Cueto, para obtenerla, debes haber seguido su curso en los Estados Unidos y necesariamente tienes que saber inglés, no el básico. Sin embargo, en su currículo menciona “inglés básico”.

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Para Cueto Aservi, el asesor de la diputada del Buen Gobierno habría cometido un delito: “No puedes ponerte un uniforme de la patria, sin ser realmente un oficial y sobre todo, venderse como si fuera un oficial”.

Consultada sobre el tema, la Marina de Guerra del Perú indicó en un correo electrónico: “El citado ciudadano realizó servicio militar (...) en el periodo del 26 de enero de 1984 al 7 de noviembre de 1985, en la cual fue dado de baja con el grado de ‘marinero’ por la causal tiempo cumplido”.

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Asimismo, Luis Alberto Wurtelle también menciona tres maestrías, pero ninguna figura en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Incluso, ‘Panorama’ reveló que consultó con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) sobre una de aquellas maestrías y dicha casa de estudios señaló que no aparece en ningún lado el nombre del asesor.

Se pronuncian

Consultado sobre el tema, Luis Alberto Wurtelle Aguirre evitó responder y se limitó a decir: “Me reservo el derecho porque no puedo dar información al respecto. Ya hablé con la Marina y me reservo el derecho”.

En tanto, la diputada Karina Santana dijo que no sabía del tema: “Yo tengo entendido que el señor es una persona que ha estado en la Marina y ha cumplido su servicio (…) mas no sé más allá de lo que menciona”.

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“Si él ha puesto eso porque a él no se lo han regalado, ni mucho menos lo ha comprado y lo pone porque él lo ha obtenido de una manera u otra”, agregó.