La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Karol Paredes (Acción Popular), cuestionó las votaciones en el pleno del Congreso que permitieron que tres de los cuatro legisladores contra quien se habían planteado suspensiones no hayan recibido esta sanción.

En declaraciones a RPP, aseguró que tenía otra expectativa en las votaciones y resaltó en varias oportunidades que ellos como comisión cumplieron con su deber de plantear sanciones en informes que fueron elevados a la Oficialía Mayor del Congreso desde el 2022.

“Si así va a ser, mejor que no exista la Comisión de Ética. Si cada uno va a tener sus propias conclusiones y si solo va a ser que cuando nos conviene la vamos a tomar en cuenta y cuando realmente vamos a debatir situaciones que afectan al Congreso, al final nos van a ningunear”, criticó.

Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, cuestionó las decisiones del pleno del Congreso. (RPP)

“Si van a tener una Comisión de Ética no para respetarla, si van a tener una Comisión de Ética que solo va a estar de pantalla. Lamentablemente nosotros tenemos que defender los principios y valores como ciudadanos responsables, pero qué lástima que en realidad no se tenga en cuenta esto”, agregó.

El pleno del Congreso blindó este jueves a los legisladores Luis Cordero Jon Tay, de Fuerza Popular, Jorge Luis Flores Ancachi y Elvis Vergara, de Acción Popular, acusados por la Comisión de Ética por diversas infracciones. Solo en el caso de Enrique Wong (no agrupado) se aprobó una suspensión por 120 días por presunto tráfico de influencias.

Paredes cuestionó los argumentos que evitaron que se aprueben las sanciones contra los tres primeros legisladores. Por ejemplo, se mostró en contra que Héctor Valer haya logrado que el caso contra Cordero Jon Tay por amenazar a su expareja haya regresado a la comisión por supuestas nuevas pruebas en la fiscalía.

“Hubo una gran mayoría que ha dicho que vuelva nuevamente este caso, porque no se ha tomado en cuenta ese documento en la fiscalía cuando nosotros no tenemos nada que ver con la fiscalía. Acá lo que se está viendo es que se ha comprobado que hubo intimidación por terceras personas a su expareja”, aseveró.

La parlamentaria reiteró que la Comisión de Ética cumplió con su labor al haber planteado estas cuatro sanciones el año pasado y que, si el pleno no las valoró, “eso es otra cosa”.

“Cumplimos con nuestro trabajo. Tenía otra expectativa pero no ha sido como yo he pensado, pero no porque la propuesta o la sustentación es mala, sino porque cada quien tiene su propia interpretación”, concluyó.