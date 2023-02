La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Karol Paredes, remarcó este lunes, 13 de febrero, que “la presión” no la llevará a votar para que el adelanto de elecciones se realice en el 2023.

“Por presión yo no voy a votar para el 2023. Muchos, no digo todos pero una gran mayoría, han dicho: ‘vamos al adelanto de elecciones al 2024 con las reformas’”, expresó en RPP TV.

Además, la legisladora de Acción Popular indicó que no será “irresponsable” en señalar que los comicios se desarrollen este año, pues consideró que no puede “avalar la improvisación”.

“Yo no puedo avalar la improvisación; yo si de verdad quiero a mi país tengo que pelearme, en buenos términos, para que se le dé la seguridad política, jurídica, económica, social, como corresponde a los 33 millones de peruanos”, expresó.

“Yo no puedo ser irresponsable en decir me voy el 2023, no importa en cuatro meses, no importa en cinco meses”, añadió.

No obstante, cuestionó que algunos legisladores condicionen el debate de las reformas políticas con una consulta para la eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente, por lo que remarcó que debe haber “un nivel de desprendimiento” de las bancadas en el tema del adelanto de elecciones.