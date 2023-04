La congresista Katy Ugarte indicó que no tuvo conocimiento del recorte de sueldo que se hacía a un grupo de trabajadores de su despacho para supuestamente difundir sus actividades en medios de comunicación del Cusco.

Tras presentarse en la Comisión de Ética, la legisladora aseguró que los comunicadores sociales que trabajaron en su despacho tendrán que responder ante la justicia por este recorte de salario.

“Nos allanamos a la investigación, y bueno que investiguen a las personas que han manifestado”, expresó la parlamentaria. “No tengo ningún conocimiento, no hay ninguna prueba, así que yo me siento tranquila”, agregó.

“No tenía ningún conocimiento (del recorte de sueldo), no hay ningún documento, ni nada, ni siquiera he recibido un sol en mi persona, para nada, por lo tanto, no tengo nada que responder, quienes tienen que hacer ese deslinde y ser investigados son los comunicadores”, manifestó.

Ugarte también aseguró que no ha pagado dinero para que los medios de comunicación de Cusco difundan sus actividades parlamentarias.

“Yo nunca pagué, así que quienes me están imputando esto me lo tienen que demostrar con pruebas. Es más, he visto en los medios de comunicación situaciones muy delicadas de mi persona, difamándome, situaciones que no son al caso, entonces tomaremos acciones también nosotros”, añadió.

“Yo voy a pedir que la fiscalía los investigue porque lo que yo quiero es que se llegue a saber la verdad, porque ellos tienen que responder lo que están imputando y lo que he visto en los chats en los medios de comunicación”, sentenció.

El caso

Un informe del programa “Cuarto Poder” reveló que trabajadores del despacho de la congresista Katy Ugarte (No agrupada) sufrieron recortes de sus sueldos para pagar publicaciones en prensa que mejoren la imagen de la parlamentaria en su región, Cusco.

De acuerdo a conversaciones entre trabajadores a los que tuvo acceso el programa, los contratados como personal técnico del despacho entregaban S/ 300 y los asesores S/ 400 cada uno. Con ello, se llegaba a juntar hasta S/ 2.000 mensuales.

Además, en el informe periodístico se indicó que uno de los trabajadores de confianza de Ugarte, Wilber Felices Villafuerte, era el encargado de recibir el dinero destinado a mejorar la imagen pública de la parlamentaria.

