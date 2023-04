El personal del Ministerio Público acudió este jueves a las oficinas de la congresista Katy Ugarte (no agrupada) para realizar diligencias por la investigación que abrió por el supuesto recorte de sueldos de trabajadores parlamentarios.

“Fiscalía de la Nación realizó diligencias para recabar información en el Congreso de la República, como parte de la investigación seguida contra la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, por la presunta comisión del delito de concusión”, informaron por redes sociales.

Según un reportaje de “Cuarto Poder”, conversaciones entre los trabajadores revelan que personal técnico del despacho de la legisladora pagaban S/ 200 y los asesores unos S/400, con lo que llegaban a unos S/ 2.000 por mes.

🚨| Fiscalía de la Nación realizó diligencias para recabar información en el Congreso de la República, como parte de la investigación seguida contra la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, por la presunta comisión del delito de concusión. pic.twitter.com/chdXb14OTO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 13, 2023

Wilber Felices Villafuerte, coordinador del despacho de la congresista que fue hallado con ella el día del allanamiento a su vivienda por el caso Los Niños, era el encargado de recibir el dinero. El dominical mostró el comprobante de una transferencia bancaria que uno de los trabajadores le hizo por S/ 1.300 soles el 28 de diciembre del 2022.

Roger Torres, asesor principal de Katy Ugarte, dijo a “Cuarto poder” que los montos mensuales que cada trabajador era entregados de forma voluntaria. “Eso no califica como un descuento porque la congresista ni recibía ese dinero ni estaba al tanto”, dijo el asesor. No obstante, en las conversaciones citadas se evidencia que los trabajadores estaban incómodos con la situación.

En respuesta, y ante la decisión de la Comisión de Ética de abrir una investigación en su contra por estos hechos, la congresista aseguró que se allanaba al proceso y que deberían investigar a los trabajadores de su despacho que participaron en las conversaciones.

“No tenía ningún conocimiento (del recorte de sueldo), no hay ningún documento, ni nada, ni siquiera he recibido un sol en mi persona, para nada, por lo tanto, no tengo nada que responder, quienes tienen que hacer ese deslinde y ser investigados son los comunicadores”, manifestó.