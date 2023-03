La congresista Katy Ugarte (No Agrupados) reveló que “conflictos” dentro del Bloque Magisterial la llevaron a tomar la decisión de presentar su renuncia irrevocable a la bancada afín al expresidente Pedro Castillo.

En declaraciones a Canal N, la legisladora negó haber coordinado con Segundo Quiroz su dimisión a dicho grupo parlamentario y dijo que se sorprendió de la medida adoptada por su colega.

Ugarte, que fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por una semana en febrero del 2022, también admitió que otro hecho que provocó su renuncia fueron “declaraciones no consensuadas”.

“Siempre en toda bancada hay conflictos y todo ello, pero ya la situación de la votación y también declaraciones no consensuadas me han permitido tomar esta decisión de renunciar. Con mis colegas siempre estaremos tal vez comunicándonos y todo ello, pero yo ya tomé esta decisión con anticipación”, expresó.

Ugarte también señaló que otra causa de su renuncia fue la posición de su bancada de no respaldar el adelanto de elecciones generales. Finalmente, la parlamentaria indicó que por el momento no tiene pensado integrarse a otra bancada.

“Por ejemplo, cuando estuvo la Corte Interamericana, esa declaración no fue consensuada, en las cuales hubo discrepancias. Sin embargo, por principios y también respeto a la bancada ya no es necesario mencionar”, subrayó.

“No [voy a ir a otra bancada], voy a estar en no agrupaciones, no tengo todavía intenciones. Quiero estar solar. No tengo la intención de estar en otra bancada”, sentenció.

Declaraciones de la congresista Katy Ugarte. (Video: Canal N)

Como se recuerda, Katy Ugarte presentó este martes su renuncia irrevocable como integrante de la bancada Bloque Magisterial, en la que será la segunda oportunidad en la cual abandona un grupo parlamentario desde el 2021.

En una carta enviada al vocero de la bancada, Paul Gutiérrez, la parlamentaria señala que su renuncia responde a razones de “conciencia y principios”.