El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara (Acción Popular), solicitó información detallada sobre el uso de una cámara de ese poder del Estado en el mitin donde Keiko Fujimori anunció su cuarta candidatura presidencial con Fuerza Popular, en Huanchaco.

En un documento enviado al oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, pidió un informe sobre la identificación de la cámara de video, nombre del funcionario que se encontraba en su custodia, área a la que pertenece y nombre del responsable que autorizó su traslado a la ciudad de Trujillo.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Asimismo, el legislador del partido de la lampa solicitó que se le informe sobre las acciones desarrolladas a fin de determinar responsabilidades administrativas y/o penales a que dieran lugar.

“Esta solicitud la realizo al amparo de lo establecido en el artículo 69 del Reglamento del Congreso de la República, concordante con el artículo 96 de la Constitución Política del Perú”, manifestó.

Documento enviado por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, al oficial mayor del Congreso.

Como se recuerda, el lanzamiento de la cuarta candidatura a la Presidencia de la República de Keiko Fujimori se ha visto empañado por el uso de una cámara del Congreso para grabar y/o transmitir su mitin en Huanchaco, región La Libertad.

Este hecho ha generado la renuncia de Daniel Luza, el trabajador parlamentario que utilizó el equipo, y desde el Poder Legislativo se ha anunciado el inicio de un proceso administrativo sancionador.

Al respecto, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) dijo que Luza Amesquita lo hizo por error y “sin darse cuenta”. También mencionó que el exfuncionario no era militante o afiliado al partido fujimorista.

“En su descargo, dice que él tenía dos equipos, un equipo personal y otro equipo del Congreso porque él hace esa función de cubrir todos los eventos que hay”, explicó la parlamentaria en declaraciones a Canal N.

LEE MÁS: Fernando Rospigliosi afirma que investigación a trabajador que usó cámara del Congreso es independiente a procesos penales

“Él por el apuro en salir, tomó sin darse cuenta la cámara del Congreso en vez de llevar su equipo. Eso es lo que él refiere”, aseveró Juárez Gallegos.