El pleno del Senado de la República debate este miércoles 11 de noviembre -desde las 11:30 de la mañana- la autorización solicitada por la presidenta Keiko Fujimori para viajar a China y Japón entre el 15 y el 21 de este mes.

La fecha de inicio de su viaje se cruza con los dos últimos días de la visita del papa León XIV al Perú, que inicia este miércoles 11 y concluye el lunes 16.

Durante la Junta de Portavoces se acordó que el tiempo de debate será de 30 minutos, distribuido de forma proporcional entre los seis grupos parlamentarios.

La solicitud presidencial comprende su participación en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para el 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen.

Posteriormente, Fujimori viajará a Tokio, donde tiene previsto reunirse el 20 de noviembre con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Otros temas en agenda

Además de la autorización del viaje presidencial, el pleno del Senado abordará otras tres proposiciones.

Una de ellas es el Proyecto de Resolución Legislativa 17-2026-2031-S, que plantea autorizar el ingreso y tránsito en territorio peruano de una unidad naval y personal militar de Corea del Sur, con armas de guerra.

También se debatirá la Moción 122, que propone conformar una comisión especial encargada de atender asuntos relacionados con los pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas y nativas, el pueblo afroperuano y las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, los senadores evaluarán la solicitud de prórroga del estado de emergencia declarado mediante el Decreto Supremo 132-2026-PCM en los distritos de Pisco y San Andrés, en la provincia de Pisco, región Ica. Para cada uno de estos tres asuntos se ha previsto un periodo de debate de 30 minutos.