(Foto: El Comercio)
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Por Redacción EC

El pleno del Senado de la República debate este miércoles 11 de noviembre -desde las 11:30 de la mañana- la autorización solicitada por la presidenta Keiko Fujimori para viajar a China y Japón entre el 15 y el 21 de este mes.

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