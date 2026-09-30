La presidenta Keiko Fujimori afirmó que en el Congreso "están poniendo a prueba" su "paciencia" con la delegación de facultades. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori afirmó que en el Congreso "están poniendo a prueba" su "paciencia" con la delegación de facultades. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

Cinco senadores de cuatro bancadas de oposición pidieron a la presidenta de la república, Keiko Fujimori, “tranquilizarse” y priorizar el diálogo con los partidos políticos, luego de afirmar que la Cámara de Diputados está “poniendo a prueba la paciencia” del Gobierno con el tema de la delegación de facultades.

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