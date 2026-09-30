Cinco senadores de cuatro bancadas de oposición pidieron a la presidenta de la república, Keiko Fujimori, “tranquilizarse” y priorizar el diálogo con los partidos políticos, luego de afirmar que la Cámara de Diputados está “poniendo a prueba la paciencia” del Gobierno con el tema de la delegación de facultades.

En conferencia de prensa, el senador Jaime Delgado (Ahora Nación) señaló que el pueblo peruano es quien ha “perdido la paciencia” y merece una “aclaración clara y contundente” por parte de la mandataria.

“Quien ya ha perdido la paciencia es el pueblo peruano, que está esperando soluciones a los problemas, todos los días están matando a su gente, a nuestra gente, y los gobernantes tenemos el deber de gobernar y tener la paciencia para hacer política, porque obviamente con fuerzas políticas de distinto tinte y pensamientos, los debates, las discusiones y las discrepancias nos van a acompañar siempre”, manifestó.

“No tenemos que pensar todos del mismo modo, pero no podemos decir: ‘voy a perder la paciencia’. ¿Eso qué significa? Luego de perder la paciencia, ¿qué viene? Creo que el pueblo peruano merece una aclaración clara y contundente respecto de esto”, agregó.

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Similar postura adoptó el senador José Mercedes Castillo (Juntos por el Perú), quien reiteró que el país vive un alto incremento del índice de inseguridad y al cual se le “agotó la paciencia”.

“Quiero dirigirme a la presidenta Keiko Fujimori, que tiene que tener la paciencia, que dice que se le ha agotado la paciencia. Al que se le ha agotado la paciencia es al pueblo, que está sufriendo, que todos los días entierra a sus muertos. Hay llantos, lágrimas, huérfanos, viudas, hay un pueblo sufrido y un pueblo que ya derramó sangre”, acotó.

“A ellos se les debe agotar la paciencia y no a la autoridad. Si no tenemos paciencia, pues no nos opongamos a cosas complicadas como nuestro país”, añadió.

“Disminuir las agresiones”

Por su lado, el senador Daniel Barragán (Obras) consideró que los políticos deben tener la “madurez suficiente” para conducir nuestro país y aprender a “procesar contradicciones”.

“Si los políticos no sabemos procesar contradicciones en ambientes como el Congreso de la República o el Ejecutivo, pues lógicamente no vamos a poder llegar a acuerdos o consensos”, subrayó.

“Conversando se va a lograr llegar a un acuerdo. Hago un llamado al Poder Ejecutivo y a las fuerzas políticas que se encuentran en este Congreso a reunirnos y conversar para llegar a un resultado positivo para el país”, agregó.

A su vez, el senador Alfonso López Chau (Ahora Nación), dijo que los cuatro partidos han hecho un esfuerzo en dialogar y ponerse de acuerdo, y que el esfuerzo de los diputados sea “atendido, escuchado y recepcionado de acuerdo a ley”.

“Hubiera sido muy sencilla en cualquier parte del mundo una declaración teniendo en cuenta que hay determinadas dudas, y entonces la jefa de Estado o algún dirigente importante del partido de gobierno dice: ‘nosotros tenemos un compromiso institucional vamos a actuar de acuerdo a ley, sin buscar interpretaciones auténticas’. Ya sabemos lo que son las interpretaciones auténticas. 2+2 es 4, no es 3. En eso estamos todos claros, vamos a confiar, pero queremos una señal”, refirió.

Finalmente, el senador Flavio Figallo (Buen Gobierno) pidió que Keiko Fujimori se tranquilice y apoye a su propia bancada, Fuerza Popular, en continuar con el diálogo y “disminuir las agresiones”.

“Hemos venido trabajando de manera conjunta, hemos tenido reuniones todos los partidos con representantes del Gobierno, hemos intercambiado ideas y estamos llegando al final de ese periodo en la Cámara de Diputados y no se puede hacer reventar lo que se ha avanzado con declaraciones desafortunadas, por decirlo menos”, enfatizó.

“Creo que la presidenta de la república tiene que tranquilizarse y más bien apoyar a sus propias huestes para continuar con el diálogo y disminuir las agresiones. Creo que las agresiones no nos conducen a nada, conducen a tensiones y las tensiones a malas decisiones, y lo que queremos son las mejores decisiones para el país”, sentenció.

El caso

Como se recuerda, la presidenta Keiko Fujimori se refirió nuevamente al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y expresó su expectativa de que el Congreso adopte una decisión, criticando además, el tiempo que ha pasado sin que el Parlamento entregue una respuesta.

“Llevan cuatro semanas y hasta ahora nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia. Hoy esperamos tener noticias positivas”, señaló la mandataria desde Chincha, en Ica, donde supervisó obras orientadas a atender los efectos del fenómeno El Niño.

La mandataria también hizo referencia a las declaraciones del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, quien ha venido reuniéndose con diferentes bancadas. En ese sentido, habló de su “paciencia republicana” y defendió el respeto a las instituciones democráticas.

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“Eso significa ser institucional. El tener respeto por la democracia no es un signo de debilidad, por el contrario, es respeto a nuestras normas”, sostuvo.