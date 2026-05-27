De la vieja guardia, solo quedan cuatro miembros representativos que provienen de la época de Alberto Fujimori: Martha Chávez, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, y Marco Miyashiro.

A este grupo ‘albertista’ se podría sumar a Marvin Palma, el exlegislador que, en 2018, formó parte del grupo ‘Los Avengers’ de Kenji Fujimori.

Martha Chávez volverá al Congreso. Fue electa parlamentaria.

Pese a la diferencia numérica, desde el grupo de la vieja guardia prefieren verlo como una nueva etapa.

“Ahora se ha dado una simbiosis. En 2011, se adoptaron posiciones con la refundación, pero si no revisas el espejo de la historia, es complicado. El líder y fundador es Alberto, eso se reivindica ahora, y está sirviendo para las elecciones”, explicó una fuente de dicho grupo.

Esta es la composición de la nueva bancada de Fuerza Popular.

—La experiencia—

Otro punto que resalta de la nueva bancada fujimorista es que poco más del 50% de sus miembros cuentan con experiencia legislativa. Solo uno de estos, Jacques Rodrich, proviene de de un periodo anterior al 2016. El resto ha estado presente en las gestiones parlamentarias de los últimos 10 años.

A esto se puede sumar un bloque se siete virtuales congresistas que dan el salto luego de ser asesores parlamentarios.

Marvin Palma fue uno de los integrantes de Fuerza Popular que renunció para formar una bancada con Kenji Fujimori. Luego se integró a Cambio 21. (Foto: Difusión)

“En general se ve una composición bien experimentada, donde tendrás importantes posturas en el Senado con Martha Chávez y Miguel Torres, y en diputados con Diethell Columbus y Cecilia Chacón, por citar algunos nombres”, refirió el analista político, José Carlos Requena.

“Si en el pasado hablabas de ‘albertistas’, luego ‘kenjistas’ y la etapa de las figuras nuevas como Daniel Salaverry, hoy queda el entorno de jubileo con un liderazgo único de Keiko, sin facciones, al menos en el arranque”, anotó Requena.