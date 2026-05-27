Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Aunque no es una palabra que se ha vuelto a repetir en el discurso, Fuerza Popular parece haber logrado la “renovación” anunciada en 2016 que provocó una serie de fricciones internas con la vieja guardia seguidora allegada a Alberto Fujimori. Diez años después, la nueva ‘bankada’ tendría 63 miembros, de los cuales 30 forman parte del entorno cercano de la actual candidata presidencial, Keiko Fujimori.
De la vieja guardia, solo quedan cuatro miembros representativos que provienen de la época de Alberto Fujimori: Martha Chávez, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, y Marco Miyashiro.
A este grupo ‘albertista’ se podría sumar a Marvin Palma, el exlegislador que, en 2018, formó parte del grupo ‘Los Avengers’ de Kenji Fujimori.
Pese a la diferencia numérica, desde el grupo de la vieja guardia prefieren verlo como una nueva etapa.
“Ahora se ha dado una simbiosis. En 2011, se adoptaron posiciones con la refundación, pero si no revisas el espejo de la historia, es complicado. El líder y fundador es Alberto, eso se reivindica ahora, y está sirviendo para las elecciones”, explicó una fuente de dicho grupo.
Otro punto que resalta de la nueva bancada fujimorista es que poco más del 50% de sus miembros cuentan con experiencia legislativa. Solo uno de estos, Jacques Rodrich, proviene de de un periodo anterior al 2016. El resto ha estado presente en las gestiones parlamentarias de los últimos 10 años.
A esto se puede sumar un bloque se siete virtuales congresistas que dan el salto luego de ser asesores parlamentarios.
“En general se ve una composición bien experimentada, donde tendrás importantes posturas en el Senado con Martha Chávez y Miguel Torres, y en diputados con Diethell Columbus y Cecilia Chacón, por citar algunos nombres”, refirió el analista político, José Carlos Requena.
“Si en el pasado hablabas de ‘albertistas’, luego ‘kenjistas’ y la etapa de las figuras nuevas como Daniel Salaverry, hoy queda el entorno de jubileo con un liderazgo único de Keiko, sin facciones, al menos en el arranque”, anotó Requena.