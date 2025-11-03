La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) solicitó el informe que establece responsabilidades por el uso de una cámara del Parlamento en el evento donde se anunció la precandidatura presidencial de Keiko Fujimori por Fuerza Popular, realizado en la ciudad de Trujillo.

A través de un escrito enviado al presidente encargado del Legislativo, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), la parlamentaria también pidió que se incluyan los datos del funcionario sindicado como responsable, como su cargo y dependencia, a fin de esclarecer quiénes se encuentran involucrados.

“En tal sentido, solicito el informe legal del Congreso de la República en donde se establece la supuesta responsabilidad del servidor que habría renunciado, así como su ubicación y cargo dentro de la entidad”, expresó.

“Debe recordarse que, sin perjuicio de la individualización de hechos, la supervisión de bienes y del cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso también se encuentra a cargo de los jefes inmediatos de las dependencias donde incurren las inconductas funcionales”, añadió.

#Transparencia Sobre el uso de cámaras del Congreso en campaña proselitista de Fuerza Popular: He solicitado que el Congreso me brinde el informe en donde supuestamente establece la responsabilidad del servidor que ya habría renunciado, así como su cargo y dependencia, para… https://t.co/F7Zb7Eo99w pic.twitter.com/Q9CdJzHxeZ — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) November 3, 2025

Como se recuerda, el lanzamiento de la cuarta candidatura a la Presidencia de la República de Keiko Fujimori se ha visto empañado por el uso de una cámara del Congreso para grabar y/o transmitir su mitin en Huanchaco, en la región La Libertad.

Este hecho ha generado la renuncia del trabajador parlamentario que utilizó el equipo y que desde el Poder Legislativo se inicie un proceso administrativo sancionador.

Un informe de este Diario reveló que el funcionario sindicado como responsable del hecho es Daniel Luza Amesquita, quien sería un técnico de la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento.

Sobre el tema, el Congreso de la República, a través de un comunicado, indicó que el trabajador que utilizó equipo para actividades proselitistas del fujimorismo ya presentó su renuncia al cargo.