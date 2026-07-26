La mandataria electa Keiko Fujimori saludó la elección de Miguel Torres como presidente del Senado y de Óscar Reto como titular de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027, y les deseó el “mayor de los éxitos”.

A través de su cuenta oficial en “X” (antes Twitter), señaló que tiene la certeza de que tanto Torres Morales como Reto contribuirán, desde sus respectivas funciones, al “fortalecimiento del Congreso y al diálogo democrático en beneficio del Perú”.

“Saludo la elección de Miguel Ángel Torres como presidente del Senado de la República y de Óscar Reto como presidente de la Cámara de Diputados. Les deseo el mayor de los éxitos en esta importante responsabilidad, con la certeza de que contribuirán, desde sus respectivas funciones, al fortalecimiento del Congreso y al diálogo democrático en beneficio del Perú”, escribió en la red social.

Saludo la elección de Miguel Ángel Torres como presidente del Senado de la República y de Óscar Reto como presidente de la Cámara de Diputados. Les deseo el mayor de los éxitos en esta importante responsabilidad, con la certeza de que contribuirán, desde sus respectivas… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 27, 2026

Como se recuerda, Miguel Torres, de Fuerza Popular, fue elegido este domingo 26 de julio como presidente del Senado para el período 2026-2027.

La votación que obtuvo la fórmula, liderada por el fujimorista, fue de 30 a favor. La otra fórmula, encabezada por Daniel Barragán (Partido Cívico Obras), obtuvo 29 adhesiones. Hubo un voto viciado, que tenía una marca en la lista 1 y en la lista 2.

Junto con Torres fueron elegidos Alejandro Muñante (Renovación Popular), Nilza Chacón Trujillo (Fuerza Popular) y Estanislao Mancha (Renovación Popular) como primer, segundo y tercer vicepresidente de la cámara alta, respectivamente.

Horas después, el diputado Óscar Reto, del Partido del Buen Gobierno, fue elegido presidente de la Cámara de Diputados.

Su fórmula integrada por Analí Márquez (primera vicepresidenta), Harvey Colchado (segundo vicepresidente) y José Yataco (tercer vicepresidente) obtuvo 74 votos. La lista 2, encabezada por Norma Yarrow, alcanzó 56 votos.