Keiko Fujimori saludó la elección de Miguel Torres y Óscar Reto como del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente. (Foto: GEC)
Keiko Fujimori saludó la elección de Miguel Torres y Óscar Reto como del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La mandataria electa Keiko Fujimori saludó la elección de Miguel Torres como presidente del Senado y de Óscar Reto como titular de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027, y les deseó el “mayor de los éxitos”.

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