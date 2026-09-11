Keiko Fujimori reiteró su pedido a las comisiones que abran el debate para aprobar facultades. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori reiteró su pedido a las comisiones que abran el debate para aprobar facultades. (Foto: Presidencia)
/ Cristian Olea
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori pidió al Congreso y a la comisiones de la Cámara de Diputados que le den viabilidad al pedido de facultades legislativas planteado por el Gobierno. En entrevista a Exitosa, destacó que espera una actuación célere para tramitar este proceso.

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