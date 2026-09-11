La presidenta Keiko Fujimori pidió al Congreso y a la comisiones de la Cámara de Diputados que le den viabilidad al pedido de facultades legislativas planteado por el Gobierno. En entrevista a Exitosa, destacó que espera una actuación célere para tramitar este proceso.

“Yo solicito respetuosamente al Congreso de la República, a ambas cámaras y a todas las comisiones, que podamos facilitar el debate y podamos dar esta viabilidad. Esto no es para el Gobierno, es para que los servicios del Estado lleguen de manera más rápida y eficiente a los ciudadanos”, señaló esta mañana.

La mandataria insistió en que no se pone en un escenario en el que el Parlamento rechace otorgar las facultades legislativas porque prefiere tener una actitud positiva. También comentó que “de ninguna manera” se evalúa una disolución del Congreso como lo expresó días atrás el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

“Fue un pésimo desliz (...) El defensor del Pueblo cometió un error y así lo hemos tomado. Yo soy muy institucional y vivimos en una plena democracia y parte de eso implica escuchar todas las críticas”, manifestó.

Keiko Fujimori comentó que se mantendrán plenamente institucionales y respetando la democracia. Por eso, dijo que corresponderá a la ciudadanía evaluar que el Congreso otorgue o no las facultades legislativas. “Hemos visto que casi todas las comisiones han rechazado el pedido de facultades. Quienes los cuestionan son los propios ciudadanos, ellos son los que están viendo”.

Cuando se le pidió un mensaje a los congresistas, reiteró que es fácil criticar pero les solicitó que los ciudadanos “están necesitando estas facultades”. “Van a permitir dar los servicios y dar resultados mucho más rápidos”.