El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de resolución legislativa para que se autorice la salida del país de la presidenta Keiko Fujimori con destino a Nueva York, Estados Unidos. La solicitud oficial contempla un periodo de permanencia en el exterior entre el 21 y el 25 de septiembre del 2026.

El documento ingresó formalmente al Parlamento tras recibir la aprobación previa del Consejo de Ministros. La propuesta requiere la votación y el aval del Senado para concretar la primera gira internacional de la jefa de Estado.

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La mandataria asumió la Presidencia de la República el 28 de julio y este sería su primer viaje al extranjero en el cargo. El trámite legislativo ocurre días después de la reunión oficial entre la gobernante y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Keiko Fujimori pide permiso para viajar a Nueva York el 21 de setiembre.

Durante aquel encuentro en Palacio de Gobierno, el Perú confirmó su adhesión al bloque de seguridad regional denominado Escudo de las Américas. Esta alianza bilateral busca articular mecanismos de inteligencia y equipamiento con la administración estadounidense para combatir el crimen organizado.

El proyecto de resolución indica que el primer vicepresidente, Luis Galarreta, asumirá la conducción del Despacho Presidencial durante la ausencia de la dignataria. El documento indica que la jefa de Estado retornará al territorio nacional el 25 de septiembre del 2026.

La Mesa Directiva del Senado, que preside Miguel Ángel Torres, coordinará la programación del debate en el pleno. Los legisladores evaluarán el itinerario definitivo antes de emitir el voto final sobre la autorización.

Agenda de Keiko Fujimori en Nueva York

El pedido remitido al Poder Legislativo precisa que Keiko Fujimori participará en las actividades de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La agenda presidencial abarca su intervención directa en el Debate General del organismo multilateral entre el 21 y el 24 de septiembre del 2026.

El Gobierno incluyó la asistencia de la jefa de Estado a reuniones organizadas por el Banco de Desarrollo de América Latina y la Americas Society. El itinerario oficial contempla también encuentros bilaterales con diversos Jefes de Estado para promover la llegada de inversiones extranjeras al país.