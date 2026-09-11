Keiko Fujimori espera poder viajar a Nueva York del 21 al 25 de setiembre. (Foto: Andina)
Keiko Fujimori espera poder viajar a Nueva York del 21 al 25 de setiembre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de resolución legislativa para que se autorice la salida del país de la presidenta Keiko Fujimori con destino a Nueva York, Estados Unidos. La solicitud oficial contempla un periodo de permanencia en el exterior entre el 21 y el 25 de septiembre del 2026.

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