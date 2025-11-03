Keiko Fujimori y la cámara del Congreso: ¿Quién usó equipo en mitin de Fuerza Popular?

Según informó Sol TV, una cámara utilizada para registrar y/o transmitir en redes sociales el “Gran Encuentro Fujimorista” tenía el código “25459” del inventario realizado en el Parlamento en el 2024.

Por medio de un comunicado, la Oficialía Mayor del Congreso remarcó que el uso de los bienes de la institución solo se autoriza para las actividades parlamentarias.

En ese sentido, remarcó que estas herramientas son públicas y que “están totalmente prohibido para actividades privadas de cualquier índole”.

Por ello, el último viernes (un día después del mitin naranja), la Oficialía Mayor pidió el inicio de un proceso administración sancionador, con el objetivo, en caso encontrar responsabilidades, “se sancione de manera inmediata a quienes incumplen dicha normativa prohibitiva, conforme lo establece el artículo 105 del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso de la República”.

Esto, agregaron, “sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar”.

El Parlamento también detalló que el servidor involucrado en los hechos “ha presentado su carta de renuncia el 1 de noviembre de 2025”.

(Foto: Congreso)

En su comunicado, el Parlamento no hizo referencia a que la cámara se usó en una actividad proselitista de Fuerza Popular, que en la actualidad dirige la Mesa Directiva con Fernando Rospigliosi.

Rospigliosi, a través de su cuenta de X, indicó que “un trabajador cometió una falta, de inmediato se le inició proceso sancionador”. “Ya renunció”, complementó.

Un técnico de Participación Ciudadana

Fuentes de El Comercio indicaron que Daniel Luza Amesquita sería la persona que utilizó una cámara del Congreso para grabar el mitin de Fujimori Higuchi en Trujillo.

Luza Amesquita, según el portal de Transparencia del Parlamento, laboró hasta fines de octubre como técnico en la Oficina de Participación Ciudadana, entidad adscrita a la Primera Vicepresidencia del Congreso, que controla la bancada de Fuerza Popular, a través de Rospigliosi. Su salario ascendía a S/5,166 mensuales.

(Foto: Congreso)

Las mismas fuentes refirieron que Luza viajó, junto con Marco Pacheco- secretario de Comunicaciones e integrante del CEN de Fuerza Popular y precandidato a diputado por el fujimorismo en Lima- a la ciudad norteña.

(Foto: Fuerza Popular)

Pacheco es asesor II en la oficina de la congresista Rosangela Barbarán y percibe un salario de S/10,502.

Otras fuentes de este Diario señalaron que Pacheco fue la personas que coordinó la transmisión en redes sociales del lanzamiento de la cuarta postulación de Fujimori Higuchi a la Presidencia. Además, precisaron que él forma parte del equipo que ha trabajado con la excongresista el relanzamiento de su imagen en TikTok, a través de videos “lúdicos”, como en el que describió las actividades que realiza en el día, disfrazada de una bruja.

El Comercio intentó comunicarse con Pacheco, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

Otras fuentes indicaron que Luza “es solo un técnico congresal que ha recibido órdenes” y que lo que falta determinar es quién le solicitó que viaje a Trujillo.

Agregaron que la Oficina de Participación Ciudadana actúa de manera independiente a la Primera Vicepresidencia del Parlamento.

La Oficina de Participación Ciudadana es dirigida, desde el 12 de setiembre último, por el abogado Edwin Lévano Gamarra, exprocurador del Congreso que, según denunció América Noticias, litigó a favor de los excongresistas Héctor Becerril, Javier Velásquez Quesquén y Marisol Espinoza en el Caso Los Wachiturros en el 2019, cuando aún estaba en el cargo.

Lévano, de acuerdo al ROP del JNE, se inscribió como militante fujimorista el 29 de setiembre último. Desde esa misma fecha también es el personero legal titular de la agrupación naranja.

El congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría, dijo saludar “la rápida acción” de la Mesa Directiva.

“[¿Solo la responsabilidad queda en el trabajador que renunció?] Creo que eso va a ser parte del proceso administrativo y del proceso sancionador, hay que medir imagino las responsabilidades. Pero lo importante es que se han tomado las acciones de manera inmediata y creo que esto tiene que zanjarse con una investigación; y las responsabilidades tendrá que asumir quien ha utilizado evidentemente muy mal los recursos del Congreso”, aseveró Alegría.

En #PasosPerdidos, el congresista Arturo Alegría saludó la decisión de sancionar a un servidor por uso de recursos del Congreso en el lanzamiento de Keiko Fujimori a la presidencia



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/6uwEXYuVBn — Canal N (@canalN_) November 2, 2025

Por su parte, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) criticó que el fujimorismo pretenda responsabilizar por el uso de una cámara de la institución para el mitin de Fuerza Popular solo a un trabajador.

“El fujimorismo preside el Congreso y han usado cámara que es para fines exclusivos de la institución, y lo hacen en el lanzamiento de la campaña de Keiko Fujimori. ¿Y hablan de una presunta inconducta funcional de un servidor?”, escribió en su cuenta de X.

El punto de vista

El abogado José Tello, experto en derecho electoral, consideró que no solo debe intervenir el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de determinar si hubo o no una infracción a la neutralidad electoral por parte de funcionarios del Congreso, sino también el Ministerio Público, porque estaríamos ante un posible peculado de uso.

“Un bien del Congreso ha sido utilizado [para fines particulares], el Ministerio Público debe entrar y hacer una pesquisa. Bajó qué circunstancia y bajo qué órdenes se dio esto. ¿Un congresista ha ordenado? ¿Un alto funcionario, un funcionario del medio?”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Tello opinó que un técnico no puede tomar la decisión de retirar un equipo del Parlamento sin una autorización u orden.

“Aquí debe haber un jefe, no es que cualquier trabajador pueda sacar una cámara. ¿Este jefe dio la orden?”, acotó.