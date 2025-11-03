Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Keiko Fujimori y la cámara del Congreso: ¿Quién usó equipo en mitin de Fuerza Popular?
El lanzamiento de la cuarta candidatura a la Presidencia de la República de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se ha visto empañado por el uso de una cámara del Congreso para grabar y/o transmitir su mitin en Huanchaco (Trujillo, La Libertad). Este hecho ha generado la renuncia del trabajador parlamentario que utilizó el equipo y que desde el Poder Legislativo inicien un proceso administrativo sancionador.

