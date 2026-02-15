Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Kelly Portalatino afirma que Perú Libre votará a favor de la vacancia presidencial. (Foto: Andina)
Kelly Portalatino afirma que Perú Libre votará a favor de la vacancia presidencial. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La congresista Kelly Portalatino, candidata al Parlamento por Perú Libre, aseguró que su bancada votará a favor de la vacancia presidencial al considerar que la conducta del presidente José Jerí ha afectado la investidura del cargo y generado un desequilibrio en el actual gobierno de transición.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Kelly Portalatino: “Como Perú Libre, vamos a votar a favor de la vacancia presidencial”
Congreso

Kelly Portalatino: “Como Perú Libre, vamos a votar a favor de la vacancia presidencial”

José Jerí y sus reuniones con empresarios chinos: Informe preliminar de la Comisión de Fiscalización señala contradicciones del mandatario
Congreso

José Jerí y sus reuniones con empresarios chinos: Informe preliminar de la Comisión de Fiscalización señala contradicciones del mandatario

Tribuna electoral: Las propuestas de Columbus, Loredo, Rivas y Silva para la Cámara de Diputados
Congreso

Tribuna electoral: Las propuestas de Columbus, Loredo, Rivas y Silva para la Cámara de Diputados

José Jerí: ¿Con cuántos votos el Congreso podría censurar al presidente de la República?
Congreso

José Jerí: ¿Con cuántos votos el Congreso podría censurar al presidente de la República?