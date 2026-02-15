Kelly Portalatino: “Como Perú Libre, vamos a votar a favor de la vacancia presidencial”

La congresista Kelly Portalatino, candidata al Parlamento por Perú Libre, aseguró que su bancada votará a favor de la vacancia presidencial al considerar que la conducta del presidente José Jerí ha afectado la investidura del cargo y generado un desequilibrio en el actual gobierno de transición.

“Nosotros, como bancada Perú Libre, iniciamos con esta presentación de la moción de vacancia porque creemos que esa es la conducta y lo más correcto, ya que hoy, en funciones, el colega congresista y presidente, en este gobierno de transición, José Jerí está asumiendo un rol importante; sin embargo, ha generado un desequilibrio y ha manchado la investidura presidencial, con todos los hechos que ya se han visibilizado a nivel de las redes sociales ”, manifestó Portalatino.

La parlamentaria sostuvo que su agrupación mantendrá una posición firme durante el debate parlamentario y cuestionó que se haya presentado primero una moción de censura. “ Nos llama la atención que Rospigliosi haya presentado primero la moción de censura, sabiendo que el colega Segundo Montalvo ha estado liderando para que se convoque también a pleno. Nosotros somos testigos del trabajo que venía realizando el colega como líder de esta moción de vacancia”, señaló.

No obstante, Portalatino indicó que Perú Libre respetará la decisión adoptada por la presidencia encargada del Congreso y participará del proceso legislativo. “Respetamos la decisión del presidente encargado Rospigliosi y vamos a ser parte de ello. Vamos a presentar, como bancada, que es legítimo y legal, que se debata la moción de vacancia ”, afirmó.

En esa línea, remarcó que, de no alcanzarse los votos necesarios, su bancada mantendrá su postura. “Si no obtenemos los votos, nosotros vamos a ser firmes, como lo hemos manifestado en diferentes medios, qu e vamos a votar a favor de la vacancia del presidente y de la censura ”, precisó.

La congresista también se refirió a la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, que revela que el 68 % de la población considera sospechosas las reuniones del presidente con empresarios chinos. “Definitivamente, son notables estas cifras, ya que hemos sido testigos todos, a través de los medios nacionales y redes sociales, de que se han evidenciado ciertas reuniones que no han sido registradas ni han sido las más transparentes, y que han vulnerado la ética y la investidura presidencial que hoy ostenta”, indicó.

Sin embargo, señaló que la interpretación final corresponde a la ciudadanía y al Parlamento. “ Estas cifras también deben ser validadas en el sentido de si ya se requiere la vacancia o la censura. Eso lo dejo a discreción de la población y que se valore ello”, concluyó.

