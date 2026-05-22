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Kelly Portalatino es una integrante de la bancada Perú Libre en el Congreso. (Foto: Congreso)
Kelly Portalatino es una integrante de la bancada Perú Libre en el Congreso. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La congresista Kelly Portalatino anunció su renuncia irrevocable a su militancia del partido político Perú Libre como a su grupo parlamentario, un año después que reconsiderara su decisión de permanecer en la agrupación.

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