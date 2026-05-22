La congresista Kelly Portalatino anunció su renuncia irrevocable a su militancia del partido político Perú Libre como a su grupo parlamentario, un año después que reconsiderara su decisión de permanecer en la agrupación.

A través de sus redes sociales, la legisladora por Áncash comunicó que su alejamiento de la organización liderada por el prófugo Vladimir Cerrón responde a “motivos personales y de consciencia”.

Culminando una etapa con la organización política Perú Libre que me permitió ser congresista de la republica. Siempre agradecida con la oportunidad. pic.twitter.com/qX9ozYOy20 — kelly portalatino (@kellyportalati2) May 22, 2026

“El Perú pasa por un momento crítico, ante el cual, debemos mostrar una unidad ante las amenazas que representaron y representan un peligro a las organizaciones sociales. No existe espacio para discrepancias entre los sectores sociales, frente a una oposición que todos identificamos”, se lee en su comunicado publicado este 22 de mayo.

Cabe recordar que el partido político Perú Libre perdió su inscripción luego que no pasara la valla durante las elecciones generales del 12 de abril del 2026, por lo que la agrupación perderá su denominación oficial ante el JNE.

Portalatino previamente había anunciado su renuncia al partido y la bancada de Perú Libre en julio del 2025, pero luego reconsideró su decisión y permaneció en las filas de este partido.

Con la salida de la exministra, la bancada de Perú Libre se reduce a 11 integrantes luego que iniciara el periodo legislativo 2021-2026 como la fuerza mayoritaria con 37 representantes.