Un asiduo visitante en el Congreso de la República de la parlamentaria Kelly Portalatino (Perú Libre) fue detenido por un caso de robo en la ciudad de Huancayo, en el año 2017, según reveló “Panorama”.

Según el dominical, se trata de Aldahir Nilton Zevallos Pachau (29), quien sería pareja sentimental de la legisladora perulibrista y que se vio involucrado en el secuestro de un taxista en la maletera de su auto.

El caso se remonta al 2017, cuando este personaje fue detenido junto a otros cuatro sujetos por el secuestro de Percy Cóndor Arauco (37), quien fue hallado maniatado y encapuchado. En ese entonces era alumno de una escuela policial.

Según “Panorama”, Zevallos Pachau fue condenado por robo agravado y purgó varios años de prisión. Pese a ello, registra múltiples ingresos a la oficina de Portalatino, donde incluso se queda jornadas completas.

Al respecto, la congresista Kelly Portalatino minimizó el hecho y dijo que se trata de “errores de juventud”. También acusó a la oposición de utilizar estos mecanismos para atacarla e insistió en que tiene libertad de permitir el acceso a las personas de su entera confianza.

“Nosotros no podemos juzgar a las personas porque hay que darles oportunidades, y no voy a negar ello, y hoy está ya en un espacio diferente del cual eso permite que aquellos que hayan cometido errores puedan reivindicarse en la sociedad”, expresó.

“[Los delitos] también son errores humanos. Son errores humanos que cualquier humano comete en su juventud y hay que tener pecho o fuerza para pechar los ataques políticos porque ya estamos en campaña”, agregó.

Portalatino insistió en que se trata de temas de alta confianza de su despacho y que no se puede condenar ni estigmatizar a personas que ya han cumplido su pena y que ahora quieren “seguir trabajando”.

En tanto, José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, consideró que es un “exceso” de la legisladora de Perú Libre sobre el uso que debe darse a un despacho que el Parlamento le da para llevar a cabo sus funciones.

“La pregunta que me hago: ¿esto sucedería en oficinas de la actividad privada? Creo que no, esos lujos no se le pueden permitir al empleado público. En una empresa privada esto no sucedería porque el dueño de la empresa diría: ‘oye qué hace acá esa persona que no trabaja’”, manifestó.

Cabe precisar que Aldahir Nilton Zevallos Pachau no brindó declaraciones sobre el tema y tampoco pudo ser ubicado para recibir sus descargos.

Sin embargo, envió una carta notarial afirmando que no fue sentenciado por el delito de secuestro. Incluso estaría tratando de ingresar a la política siendo candidato al Congreso de Perú Libre.