Kenji Fujimori agradece pedido para su retorno al Congreso

Kenji Fujimori, congresista que se encuentra actualmente suspendido, se pronunció a través de Twitter para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido de parte de colegas que han solicitado su regreso al Parlamento.

El suspendido parlamentario también aprovechó su pronunciamiento para considerar que los enfrentamientos dentro del Congreso tienen como único objetivo el poder.

"Quiero agradecer la buena fe, la noble intención y las muestras de solidaridad de mis buenos amigos del Congreso, pero insistiré una vez más: la lucha ahí no es contra la corrupción, sino por el poder", dijo Kenji Fujimori en un video que publicó esta mañana.

Chambeando desde temprano en el Mercado de frutas 🍇 🍏🍍🍎🍊🍉 Contento y tranquilo #ganandomelosfrejoles como tod@ peruan@ pic.twitter.com/UHZuEu4O7t — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 1 de febrero de 2019

La grabación fue hecha desde el mercado de frutas y difundida pocas horas antes del último pleno programado para la actual legislatura, en la cual la bancada de Cambio 21 espera que se ponga en agenda su pedido para que se evalúe el retorno de Kenji Fujimori y otros dos parlamentarios suspendidos.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, detalló que fue presentado un pedido formal respaldado por unos 55 parlamentarios para que Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel regresen a sus funciones porque se excedió el plazo de suspensión de 120 días.

"Especialistas y asesores van a revisar ese tema, pero no es un tema personal. Es un tema legal [...] Más allá de las simpatías o no que podamos tener los congresistas con estas tres personas, vamos a revisar el reglamento, las normas y, dependiendo de las conclusiones a las que se llegue, se tomará una decisión", señaló Daniel Salaverry en una entrevista a ATV el último miércoles.

Cabe precisar que los 120 días de plazo máximo de suspensión a los que hace referencia Maritza García en su pedido se refieren a procesos disciplinarios, como los que realiza la Comisión de Ética. Así lo consignan el artículo 14 del Reglamento del Congreso y el artículo 95 de la Constitución.

En esa línea, especialistas consultados por este Diario señalaron hace unos días que la propuesta de Maritza García sería inviable.

El especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi explicó que una cosa son las sanciones éticas y otra totalmente diferente las referidas a procesos por denuncias constitucionales. “El pedido de la congresista es absolutamente inviable. Está confundiendo esta buena intención [de recomposición] en el Congreso con que ya todo lo que presenten, por ser mayoría, va a ser viable constitucionalmente. Y eso no es así”, manifestó.



Por su parte, el ex oficial mayor del Congreso, José de Elice, refirió que como la sanción a Kenji Fujimori provino de una acusación constitucional, la figura jurídica es distinta a la planteada por Maritza García. “Creo que no puede regresar”, sentenció.