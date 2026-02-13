Kira Alcarraz: Comisión de Ética aprueba investigar de oficio a congresista por amenazar a una periodista

La Comisión de Ética del Congreso aprobó investigar de oficio a la legisladora Kira Alcarraz (no agrupados) por las amenazas que profirió contra una periodista en las puertas del Palacio Legislativo.

Por unanimidad (9 votos a favor), dicho grupo de trabajo declaró procedente la denuncia de oficio presentada contra Alcarraz Agüero por presunta infracción ética.

Votaron a favor Elvis Vergara (Acción Popular), Pasión Dávila, Alfredo Pariona (de la Bancada Socialista), Auristela Obando, Rosangella Barbarán (ambas de Fuerza Popular), Nelcy Heidinger, Roberto Kamiche (ambos de Alianza para el Progreso), Janet Rivas (Perú Libre) y Álex Paredes (Somos Perú).

No contestaron durante la votación los congresistas Héctor Ventura (Fuerza Popular) y Margot Palacios (no agrupados).

El caso

Los hechos ocurrieron a inicios de octubre del 2025, cuando Kira Alcarraz, al ser increpada por una periodista sobre presuntas irregularidades en la contratación de la pareja de su hijo en su despacho, respondió con amenazas a la periodista de Willax.

“Si estuviera alterada, ten por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, exclamó la legisladora luego que la periodista le indicara que le consultaría sobre otro tema que no la alterara tanto.

“No me digas que estoy alterada, tú no me has visto alterada mi amor. El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado”, insistió para luego, en lugar de retractarse, solo agravar sus amenazas.

“Te golpearía contra la pared si estuviera alterada y no estoy alterada, mi amor. No sería. No estoy alterada porque si estuviera alterada tenlo por seguro que te estamparía contra la pared, pero como no estoy alterada por eso sigues viva”.

Archivan denuncia

De otro lado, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría el informe de calificación que declara improcedente la denuncia contra la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso).

Por 5 votos a favor, cero en contra y 3 abstenciones, se desestimó la denuncia interpuesta por el ciudadano Elías Ruiz Chávez, con lo cual el caso pasó al archivo.

Votaron a favor Elvis Vergara (Acción Popular), Auristela Obando, Rosangella Barbarán (ambas de Fuerza Popular), Nelcy Heidinger (ambos de Alianza para el Progreso), Álex Paredes (Somos Perú)

Se abstuvieron Pasión Dávila, Alfredo Pariona (ambos de la Bancada Socialista), Janet Rivas (Perú Libre). No respondieron al llamado Roberto Kamiche (ambos de Alianza para el Progreso) y Margot Palacios (no agrupados).

Acuña Peralta había sido denunciada ante la Comisión de Ética por la invasión de un parque público en el distrito de Surco y la agresión a funcionarios municipales que intentaron recuperar dicho terreno, en octubre del 2025.