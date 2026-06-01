La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso aprobó este lunes 1 de junio -por mayoría- el informe que recomienda sancionar con amonestación pública a la legisladora Kira Alcarraz (no agrupados) por amenazar a una periodista en octubre del 2025.

La decisión fue de cuatro votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Respaldaron el documento Auristela Obando (Fuerza Popular), Pasión Dávila (Bancada Socialista) y Elvis Vergara (Acción Popular), quien ejerció su voto dirimente.

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Votó en contra Roberto Kamiche (Alianza para el Progreso), mientras que Alfredo Pariona (Bancada Socialista), Alex Paredes Gonzales (Somos Perú) y Janet Rivas (no agrupados) se abstuvieron.

En el informe final se señala que las frases contra la periodista “parten de una hipótesis negada, lo que evidencia la no existencia de voluntad actual ni intención real de causar daño alguno”.

Según el documento, “se trató de una reacción verbal desafortunada en su forma, pero carente de contenido materialmente amenazante”.

Los hechos se remontan a inicios de octubre del 2025, cuando la legisladora, al ser increpada por una periodista de Willax TV sobre presuntas irregularidades en la contratación de la pareja de su hijo en su despacho, respondió con amenazas.

“No me digas que estoy alterada, tú no me has visto alterada mi amor. El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado”, dijo para luego, en lugar de retractarse, solo agravar sus amenazas.

“Te golpearía contra la pared si estuviera alterada y no estoy alterada, mi amor. No sería. No estoy alterada porque si estuviera alterada tenlo por seguro que te estamparía contra la pared, pero como no estoy alterada por eso sigues viva”, agregó.

De otro lado, la Comisión de Ética también declaró fundada la denuncia del Informe 264, en contra de la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) por presunta violación al Código de Ética Parlamentaria, el cual propone una amonestación pública.

En este caso el parlamentario Luis Kamiche (Alianza para el Progreso) denunció ante la comisión a Yarrow Lumbreras, a quien acusó de discriminación por un incidente ocurrido en el hemiciclo en octubre del año pasado.

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Según el legislador, el hecho se produjo tras un intercambio de palabras durante una sesión plenaria en la que hizo alusión al entonces alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lo que habría originado la reacción de Norma Yarrow.

“Aludí al señor Aliaga, que se concibe como un cerdo. Si es un cerdo, deja la municipalidad a cargo de un lechón y dice que es Porky. Yo me referí igual y la señora vino, me señaló a la cara”, expresó Kamiche aquella vez.