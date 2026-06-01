Resumen

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La congresista Kira Alcarraz afronta otro proceso en la Comisión de Ética por agredir a un trabajador de la SAT. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
La congresista Kira Alcarraz afronta otro proceso en la Comisión de Ética por agredir a un trabajador de la SAT. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso aprobó este lunes 1 de junio -por mayoría- el informe que recomienda sancionar con amonestación pública a la legisladora Kira Alcarraz (no agrupados) por amenazar a una periodista en octubre del 2025.

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