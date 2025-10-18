La Comisión de Ética Parlamentaria sesiona este lunes 20 de octubre para evaluar, como primer punto de su agenda, la denuncia contra Kira Alcarraz (Podemos Perú) por las amenazas que profirió contra una periodista en las puertas del Palacio Legislativo.

La agenda de la sesión de este lunes a las 4 p.m. precisa que este caso será el primer punto a evaluar por una “presunta falta ética”.

Los hechos ocurrieron a inicios de octubre, cuando Alcarraz, al ser increpada por una periodista sobre presuntas irregularidades en la contratación de la pareja de su hijo en su despacho, respondió con amenazas a la periodista de Willax.

“Si estuviera alterada, ten por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, exclamó la legisladora luego que la periodista le indicara que le consultaría sobre otro tema que no la alterara tanto.

“No me digas que estoy alterada, tú no me has visto alterada mi amor. El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado”, insistió para luego, en lugar de retractarse, solo agravar sus amenazas. “Te golpearía contra la pared si estuviera alterada y no estoy alterada, mi amor. No sería. No estoy alterada porque si estuviera alterada tenlo por seguro que te estamparía contra la pared, pero como no estoy alterada por eso sigues viva”.

En la Comisión de Ética este lunes 20 también se evaluará el informe de calificación de una denuncia contra la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) y se continuará con las audiencias del caso contra Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo).