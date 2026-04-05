Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La congresista Kira Alcarraz fue denunciada por agredir a un fiscalizador del SAT durante una intervención a su vehículo en enero del 2026. (Foto : jorge.cerdan/@photo.gec)
La congresista Kira Alcarraz fue denunciada por agredir a un fiscalizador del SAT durante una intervención a su vehículo en enero del 2026. (Foto : jorge.cerdan/@photo.gec)
/ JORGE CERDAN
Por Redacción EC

La Comisión de Ética del Congreso realizará la audiencia de la denuncia de oficio presentada contra la congresista Kira Alcarraz (no agrupados) este lunes 6 de abril por agredir a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) durante un operativo de control vehicular en el distrito de San Juan de Miraflores.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.