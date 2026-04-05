La Comisión de Ética del Congreso realizará la audiencia de la denuncia de oficio presentada contra la congresista Kira Alcarraz (no agrupados) este lunes 6 de abril por agredir a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) durante un operativo de control vehicular en el distrito de San Juan de Miraflores.

Como se recuerda, un video difundido por el dominical ‘Cuarto Poder’ muestra a la legisladora agrediendo al funcionario durante una intervención a su vehículo, el pasado 6 de enero.

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“Deja de estar hablando tonterías. ¿Cuál abuso de poder? Qué mier... estás hablando tú. Deja de hablar tonterías”, se le escucha decir iracunda a la parlamentaria mientras golpea al funcionario que grababa la intervención cerca del puente Atocongo.

En un arrebato, Alcarraz le quitó el celular y lo golpeó en el rostro. El trabajador le exigió que se lo devuelva y ella lo hizo lanzándoselo en el pecho. Posteriormente, lanzó varios manotazos.

La parlamentaria quiso obstruir en todo momento a la intervención y reaccionó de mala manera cuando su vehículo -que tenía una orden de captura por una papeleta impaga por exceso de velocidad que databa del 2023- iba a ser llevado al depósito.

En la grabación también se escucha al afectado, Juan Carlos de la Vía, reclamarle a la parlamentaria por la agresión. “Me ha agredido. Me has arañado, mire”, le reclamó. “Wow, pasa por médico legista si te he agredido”, respondió la congresista, quien lo llamó “tipejo”.

Tras denunciar la agresión, el SAT expresó su solidaridad con el trabajador afectado y rechazó cualquier acto de violencia contra su personal, enfatizando que este tipo de conductas resultan aún más graves cuando provienen de una autoridad pública.

La sesión de la Comisión de Ética se llevará a cabo desde las 16:00 horas en la Sala Martha Hildebrandt, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Parlamento. Además, se transmitirá a través de la plataforma Microsoft Teams.

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