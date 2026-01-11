Un video difundido por el dominical ‘Cuarto Poder’ muestra a la congresista Kira Alcarraz (no agrupada) agrediendo a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante una intervención a su vehículo, el pasado 6 de enero.

“Deja de estar hablando tonterías. ¿Cuál abuso de poder?. Qué mier... estás hablando tú. Deja de hablar tonterías”, se le escucha decir iracunda a la parlamentaria mientras golpea al funcionario que grababa la intervención realizada cerca del puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores.

En un arrebato, Alcarraz le quitó el celular y lo golpeó en el rostro. El trabajador le exigió que se lo devuelva y ella lo hizo lanzándoselo en el pecho. Posteriormente, lanzó varios manotazos.

La parlamentaria quiso obstruir en todo momento a la intervención y reaccionó de mala manera cuando su vehículo -que tenía una orden de captura por una papeleta impaga por exceso de velocidad que databa del 2023- iba a ser llevado al depósito.

En la grabación también se escucha al afectado, Juan Carlos de la Vía, reclamarle a la parlamentaria por la agresión. “Me ha agredido. Me has arañado, mire”, le reclamó. “Wow, pasa por médico legista si te he agredido”, respondió la congresista, quien lo llamó “tipejo”.

Igualmente, se registró una llamada que habría hecho a un comandante de la Policía de Tránsito para tratar de librar de la sanción a su vehículo. “El de la SAT está acá, les he explicado que la papeleta es de otro carro. Acá le paso con el efectivo, porque eso es lo que él aduce”, le dijo a su interlocutor.

El trabajador afectado relató cómo se produjo la agresión de Alcarraz Agüero: “Estaba un poco alterada y me tiró tres bofetadas. Me rasguñó”.

Al ser abordada por un reportero del dominical, Kira Alcarraz se limitó a decir: “Estás mintiendo, siguen mintiendo. Cómo mientes”. Incluso, pidió a su seguridad retirar al periodista: “A ver por favor, ¿lo sacas? Apúrense”.

Al respecto, el penalista Luis Lamas Puccio consideró que la congresista no agrupada cometió un abuso al agredir al fiscalizador de la SAT y pidió la intervención de la Comisión de Ética.

“Es un abuso evidenciado en el ejercicio de la función pública. Denotaría un desprecio, un desmerecimiento a la labor funcional por parte de un fiscalizador. Acá se requiere de una sanción por parte de la Comisión de Ética”, acotó.

El caso

Tras denunciar la agresión, el SAT expresó su solidaridad con el trabajador afectado y rechazó cualquier acto de violencia contra su personal, enfatizando que este tipo de conductas resultan aún más graves cuando provienen de una autoridad pública.

“Desde el SAT de Lima rechazamos tajantemente la agresión en contra de nuestro colaborador, más aún cuando proviene de una autoridad, cuyo comportamiento debe ser siempre ejemplar y acorde con los principios de siempre ejemplar y respeto y legalidad”, señaló en un pronunciamiento.

En declaraciones al programa ‘24 Horas’, Alcarraz Agüero negó la denuncia en su contra, señaló que el SAT nunca le notificó las papeletas impuestas y que las multas vehiculares fueron hacia otro de sus vehículos.

“Te voy a decir una cosa. Es mentira todo lo que ese joven ha dicho. Lo está viendo ya mi abogado. Es lo único que te puedo decir, de verdad, con el debido respeto. Jamás yo haría eso”, manifestó vía telefónica.

Al ser consultada directamente sobre la agresión física al funcionario del SAT, la parlamentaria no agrupada cortó la comunicación.