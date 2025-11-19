La bancada Podemos Perú retiró a la congresista Kira Alcarraz de las comisiones de Ética Parlamentaria y Permanente, luego de su renuncia irrevocable a dicho grupo parlamentaria y al partido político.

Así lo anunció el presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), durante la sesión de este miércoles 19 de noviembre, poco antes de levantar el pleno.

Con 80 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el pleno del Parlamento Nacional aprobó las modificaciones planteadas por la bancada liderada por José Luna Gálvez.

Asimismo, Kira Alcarraz fue retirada de las comisiones de Comercio Exterior, Defensa Nacional, Justicia, Presupuesto (donde era accesitaria) y Pueblos Andinos.

Del mismo modo, la parlamentaria dejó la Comisión de Economía y en su lugar ingresó Darwin Espinoza (Podemos Perú). Además, era suplente en la Comisión Permanente.

Renunció a Podemos Perú

Como se recuerda, el pasado 11 de noviembre la congresista Kira Alcarraz presentó su renuncia irrevocable a la bancada de Podemos Perú, así como la desafiliación a dicho partido político, alegando “falta de coherencia, compromiso y lealtad institucional”.

A través de sus redes sociales, la legisladora señaló que su decisión fue asumida en ejercicio de su libertad y en “coherencia” con sus ideales, “orientados al bienestar y desarrollo del país”.

“Esta decisión obedece a la falta de coherencia, compromiso y lealtad institucional dentro del mencionado partido. Reafirmo así mi independencia de pensamiento y mi compromiso con los intereses nacionales, por encima de cualquier estructura partidaria”, expresó.

“Continuaré ejerciendo mi labor parlamentaria con convicción, firmeza y responsabilidad, cumpliendo mis funciones con total independencia y autonomía, en defensa de los valores democráticos y el bienestar de todos los peruanos”, agregó.