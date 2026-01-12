El presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Elvis Vergara (Acción Popular), estimó que en febrero se votaría la sanción contra la legisladora Kira Alcarraz (no agrupados) por agredir a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

En entrevista con Canal N, precisó que el reglamento del Congreso establece como máximo dicho plazo luego de iniciarse una investigación contra cualquier parlamentario, con lo cual el próximo mes se estaría debatiendo la sanción contra Alcarraz Agüero.

“Espero que para el mes de febrero estemos votando la sanción. Tenemos tres semanas que tenemos que trabajar con celeridad”, subrayó.

“Lamentablemente hay un plazo que tenemos que cumplir. Son cinco días hábiles después de la apertura de investigación, para que se puedan presentar los alegatos, luego cinco días hábiles más y luego vamos a ver el documento”, agregó.

Vergara mencionó que en la Comisión de Ética se ha cumplido con el trabajo de poner a debate una investigación y una sanción contra Kira Alcarraz, pero finalmente la votación no fue la esperada.

“En el caso de la agresión verbal a la periodista que pasó en octubre, hasta el día de hoy los miembros de la comisión no han aprobado (la sanción), pese a que nosotros recomendamos sancionar como corresponde”, acotó.

Finalmente, Elvis Vergara recordó que este lunes 12 de enero se discutirá en la Comisión de Ética abrir investigación preliminar contra Alcarraz Agüero y espera que el caso avance con celeridad.

“Tenemos toda la intención de que este caso, y todos los que se presente, esté expedito de pasar al pleno ni bien empiece la legislatura”, subrayó.

El caso

Como se recuerda, un video difundido por el dominical ‘Cuarto Poder’ muestra a la congresista Kira Alcarraz agrediendo a un trabajador del SAT durante una intervención a su vehículo, el pasado 6 de enero.

“Deja de estar hablando tonterías. ¿Cuál abuso de poder?”, se le escucha decir iracunda a la parlamentaria mientras golpea al funcionario que grababa la intervención realizada cerca del puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores.

En la grabación también se escucha al afectado reclamarle a la parlamentaria por la agresión. “Me has arañado, mire”, le espetó. Al respecto, el trabajador afectado relató cómo se produjo la agresión de Alcarraz Agüero: “Me rasguñó, me tiró tres bofetadas”.

Al ser abordada por un reportero del dominical, Kira Alcarraz se limitó a decir: “Cómo mientes” e incluso sugirió a su seguridad alejar al periodista.