El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima denunció ante la Policía Nacional del Perú a la congresista Kira Alcarraz por la presunta agresión contra uno de sus colaboradores durante un operativo de control vehicular realizado en las inmediaciones del puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores, informó la entidad.

La entidad detalló que, al momento de la intervención, la congresista se encontraba como acompañante y descendió del vehículo con la intención de impedir el internamiento de la unidad. Al no lograrlo, "abofeteó y arrebató" el teléfono celular a uno de los colaboradores del SAT, hechos que motivaron la denuncia ante las autoridades policiales.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“El lamentable hecho se registró cuando se intervino un vehículo de propiedad de la congresista Alcarraz, el cual tenía orden de captura por presentar deuda por infracción de tránsito. (…) Al momento de la intervención la parlamentaria se encontraba como acompañante y bajó para disuadir el internamiento, pero, al no lograrlo, abofeteó y arrebató el celular a uno de nuestros colaboradores, hechos que fueron denunciados oportunamente ante la Policía Nacional", remarca la SAT, en su comunicado.

La institución expresó su solidaridad con el trabajador afectado y rechazó cualquier acto de violencia contra su personal, enfatizando que este tipo de conductas resultan aún más graves cuando provienen de una autoridad pública.

“Desde el SAT de Lima rechazamos tajantemente la agresión en contra de nuestro colaborador, más aún cuando proviene de una autoridad , cuyo comportamiento debe ser siempre ejemplar y acorde con los principios de siempre ejemplar y respeto y legalidad”, señala la entidad.

Según el SAT, el incidente ocurrió cuando su personal ejecutaba labores de identificación de vehículos con deudas en estado coactivo y se procedió a intervenir un vehículo de propiedad de la parlamentaria, el cual presentaba una deuda por infracción de tránsito y contaba con una orden de captura administrativa vigente.

Pese a lo ocurrido, el SAT precisó que el vehículo fue trasladado al depósito vehicular conforme al procedimiento administrativo establecido. Posteriormente, la unidad fue liberada luego de que se acogiera a un fraccionamiento de la deuda, de acuerdo con la normativa vigente.

Hasta el momento, la congresista no ha emitido pronunciamiento alguno sobre lo sucedido ante la prensa o en sus redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO