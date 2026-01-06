El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima denunció ante la Policía Nacional del Perú a la congresista Kira Alcarraz por la presunta agresión contra uno de sus colaboradores durante un operativo de control vehicular realizado en las inmediaciones del puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores, informó la entidad.
La entidad detalló que, al momento de la intervención, la congresista se encontraba como acompañante y descendió del vehículo con la intención de impedir el internamiento de la unidad. Al no lograrlo, "abofeteó y arrebató" el teléfono celular a uno de los colaboradores del SAT, hechos que motivaron la denuncia ante las autoridades policiales.
Newsletter Mientras Tanto
“El lamentable hecho se registró cuando se intervino un vehículo de propiedad de la congresista Alcarraz, el cual tenía orden de captura por presentar deuda por infracción de tránsito. (…) Al momento de la intervención la parlamentaria se encontraba como acompañante y bajó para disuadir el internamiento, pero, al no lograrlo, abofeteó y arrebató el celular a uno de nuestros colaboradores, hechos que fueron denunciados oportunamente ante la Policía Nacional", remarca la SAT, en su comunicado.
LEE: De exjueces y exfiscales a abogados mediáticos: Partidos optan por candidatos ligados al ámbito judicial, ¿qué hay detrás de este fenómeno?
La institución expresó su solidaridad con el trabajador afectado y rechazó cualquier acto de violencia contra su personal, enfatizando que este tipo de conductas resultan aún más graves cuando provienen de una autoridad pública.
“Desde el SAT de Lima rechazamos tajantemente la agresión en contra de nuestro colaborador, más aún cuando proviene de una autoridad, cuyo comportamiento debe ser siempre ejemplar y acorde con los principios de siempre ejemplar y respeto y legalidad”, señala la entidad.
Según el SAT, el incidente ocurrió cuando su personal ejecutaba labores de identificación de vehículos con deudas en estado coactivo y se procedió a intervenir un vehículo de propiedad de la parlamentaria, el cual presentaba una deuda por infracción de tránsito y contaba con una orden de captura administrativa vigente.
MÁS: JNE fija que serán más de 360 los consejeros regionales a elegir este 2026
Pese a lo ocurrido, el SAT precisó que el vehículo fue trasladado al depósito vehicular conforme al procedimiento administrativo establecido. Posteriormente, la unidad fue liberada luego de que se acogiera a un fraccionamiento de la deuda, de acuerdo con la normativa vigente.
Hasta el momento, la congresista no ha emitido pronunciamiento alguno sobre lo sucedido ante la prensa o en sus redes sociales.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Mario Vizcarra: Los argumentos del JEE para tachar su candidatura presidencial y los escenarios que se abren
- Sector de Acción Popular mira a la CIDH como una salida para volver a la contienda electoral: ¿Qué posibilidad tiene?
- JNE publica reglamento sobre fiscalización y sanciones por propaganda electoral
- Así vas a votar. Una crónica de Fernando Vivas sobre las dificultades del elector peruano para el 2026
- La otra contienda que se avecina: casi 150 agrupaciones en carrera para las elecciones regionales y municipales
Contenido sugerido
Contenido GEC