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Resumen

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Los seis partidos políticos que tendrán presencia en el nuevo Congreso bicameral registran la representación más baja a nivel de votación, en al menos 26 años de historia parlamentaria. Tanto los votos obtenidos por los partidos en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores no superan el 35% de los electores hábiles para las elecciones generales que se realizaron el pasado 7 de junio.

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