El futuro del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, será definido este viernes, cuando el pleno del Congreso debata y vote, a partir de las 10 a.m., las censuras que se han presentado en su contra. El asesinato de Paúl ‘Russo’ Flores, vocalista del grupo de cumbia Armonía 10 por parte del crimen organizado llevó a las bancadas de derecha a cambiar su postura y bajarle el dedo al cuestionado abogado.

Durante la Junta de Portavoces, realizada en la víspera, se decidió que el tiempo del debate sea de dos horas y que luego se sometan a votación las mociones de censura.

En comunicación con El Comercio, el portavoz de Fuerza Popular, Arturo Alegría, precisó que el viernes solamente podrán ser objeto de análisis las mociones que presentaron Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Jaime Quito (Bancada Socialista) y Diego Bazán (Renovación Popular) el último lunes.

El artículo 86 del reglamento del Parlamento establece que una solicitud de destitución en contra de un ministro o del Gabinete Ministerial el pleno se debate entre el cuarto y décimo día después de su presentación. La moción de censura interpuesta el martes por el fujimorismo en contra del titular del Mininter puede ser abordada a partir del sábado.

Esta no ha sido incluida en la agenda de la sesión plenaria del viernes.

Alegría adelantó que la bancada naranja no respaldará ni la moción de Paredes ni la de Quito, porque durante el gobierno de Pedro Castillo la izquierda no realizó actos de control político.

“No hicieron nada, ellos ahora tratan de borrar lo ocurrido cuando cogobernaron con Castillo”, manifestó.

El congresista fujimorista refirió que su agrupación apoyará el pedido de Bazán, porque “se asemeja más” a la que ellos presentaron.

“Vamos a defender nuestra moción y la de Diego Bazán, que se asemeja más a los argumentos que hemos presentado hoy [martes]”, subrayó.

Sin autocrítica

El vocero de Fuerza Popular evitó realizar algún tipo de autocrítica, al ser consultado por la indefinición que mantuvo su bancada en las últimas semanas sobre la continuidad de Santiváñez y el respaldo que algunos integrantes del fujimorismo le dieron al cuestionado abogado, a pesar del aumento de homicidios en el 2025.

“Vamos por la censura, el ministro del Interior tuvo el tiempo suficiente para dar resultados, no ha dado la talla. Pero no podemos pasar por alto que existe un problema en todo el sistema, la fiscalía no ejecuta bien su trabajo, el Poder Judicial tampoco ha cumplido. El gran debate político que se tiene que dar es el de una reforma del sistema de justicia”, expresó Alegría.

“Descarto que hayamos sostenido al ministro del Interior, tenemos 21 votos, en octubre planteamos acciones, como que las Fuerzas Armadas tomen el control [de las calles], no ha sucedido [...] Ya se le acabó el tiempo a este ministro, que en los últimos meses puso su rivalidad con la fiscalía y el Poder Judicial sobre la labor que debía hacer”, complementó.

¿La destitución tiene respaldo?

De las trece bancadas del Parlamento, los integrantes de diez han firmado las cuatro mociones de censura, que en conjunto reúnen 67 votos: Fuerza Popular (18), Renovación Popular (11), Podemos Perú (6), Avanza País (6), Bloque Democrático Popular (5), Bancada Socialista (5), Alianza para el Progreso (2), Honor y Democracia (1), y Bloque Magisterial (1). Y se le suman cuatro no agrupados.

Es decir, las mociones de censura contra Santiváñez tienen un voto más de los que se requieren para concretar la destitución del aún ministro del Interior [ver recuadro].





La bancada de Alianza para el Progreso aún no se ha pronunciado de manera colectiva sobre si apoyará o no la destitución del titular del Mininter.

En breve diálogo con El Comercio, el portavoz de APP, Alejandro Soto, dijo que se reunió con la presidenta Boluarte el último lunes en Palacio de Gobierno, porque Cusco, su región, está en paro por el gasoducto sur y la conclusión del aeropuerto de Chinchero. Añadió que no conversaron sobre la situación de Santiváñez.

Soto evitó responder cuando se le consultó sobre si el apepismo votaría en bloque a favor de la censura.

En declaraciones a la prensa, la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva dijo que “a estas alturas, ya ninguna defensa vale, cuando ya hay una decisión tomada y ya se tienen los votos”, al ser consultada sobre si Santiváñez debe o no ir al pleno a detallar las acciones de su sector.

A su turno, la congresista Flor Pablo (no agrupada) consideró que debe darse “un cambio profundo” en el Ministerio del Interior y en otras carteras, como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Educación. “Estamos en pleno estado de emergencia, y hay muertos todos los días, el doloroso asesinato del cantante, que es un golpe durísimo por su visibilidad y lo que representa. No podemos pasar por agua tibia [esto] en el Congreso”, manifestó.

Por su parte, el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, cuya agrupación no ha suscrito ninguna de las mociones, sostuvo que la censura debe seguir el debido proceso. “Que alguien ejerza su derecho a la defensa siempre sería lo correcto”, mencionó.

Precisamente, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), convocó a una sesión de la Junta de Portavoces para este miércoles a las 3:00 p.m., a fin de evaluar una solicitud hecha por Santiváñez. El ministro del Interior, a través de una carta, pidió que se le “permita exponer los planes de acción y estrategia” de su sector “antes del debate y votación” de las diferentes mociones de censura el viernes.

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron que la administración de Boluarte no tiene previsto, al cierre de esta nota, retirar al titular del Mininter.

“Lo van a defender, porque cambiar un ministro no soluciona el problema. Le van a dar más recursos y apoyo logístico”, refirieron las mismas fuentes.

Una muestra de ese apoyo, agregaron, ha sido que la presidenta Boluarte ha aparecido en dos actividades públicas con Santiváñez el miércoles: en la firma de un acuerdo de obras por impuestos para la seguridad con el empresariado y en la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en el 2025.





Defensas y omisiones

Desde setiembre a la fecha, la presidenta Dina Boluarte, integrantes del Gabinete Ministerial, líderes de partidos políticos y congresistas defendieron la gestión de Santiváñez al frente del Ministerio del Interior [ver recuadro].

Esto a pesar del dinamitazo en la sede del Ministerio Público en Trujillo, el incremento de los asesinatos en este 2025 (444 homicidios al 15 de marzo, es decir un crimen cada cuatro horas), los datos erróneos que brindó sobre operativos policiales (el sereno que no era integrante de una red criminal, entre otros) y las investigaciones fiscales que pesan sobre el abogado.

Por ejemplo, unos días después de la interpelación a Santiváñez, el líder de APP y gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se pronunció en contra de que la situación escale a una censura.

“No conviene ninguna censura, porque el gran perdedor son los gobiernos regionales y locales. Con el cambio de un ministro significa que todo empieza de cero”, dijo entonces.

Dos meses después, a fines de noviembre, el líder de Renovación Popular y alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, elogió el trabajo del titular del Mininter: “Este ministro sí nos defiende. Sí da órdenes claras. Hay que defender al ciudadano, y si hay que disparar se dispara”, sostuvo durante una entrega de motocicletas para el patrullaje a favor de la Policía Nacional.

Boluarte, en diferentes oportunidades, ha respaldado a Santiváñez, a quien calificó de “ministro valiente” y, tras el allanamiento a su casa, acusó al Ministerio Público y a la prensa de asociarse para dar un golpe de Estado “blando” a su gobierno.

Y desde Fuerza Popular, el congresista Fernando Rospigliosi calificó de “represalia” de la fiscal de la Nación el allanamiento a la vivienda de Santiváñez. Y antes, había referido que al cuestionado abogado “no le va mal si lo comparamos con los anteriores” ministros del Interior del actual gobierno.





Al respecto, el ex viceministro de Orden Interno Ricardo Valdés sostuvo que el cambio de postura de los partidos que controlan el Congreso respecto al titular del Mininter se debe a que “el escenario electoral ya se encuentra abierto”. “El desprestigio que se viene acumulando hace varios meses a raíz del apoyo que el Congreso y el Ejecutivo le dan a Santiváñez ya les iba a pasar factura”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Valdés refirió que el crimen del ‘Russo’ Flores, vocalista de Armonía 10, ha generado el hartazgo y la indignación de la ciudadanía.

“Más que el interés en la seguridad de las personas, lo que han demostrado estos políticos es un interés por su caudal electoral, que se podía ver comprometido con la inacción de los congresistas. Ya existía una moción de censura desde enero [...] Hay partidos que en 24 horas han pasado de hablar de la ‘eficiencia’ del ministro a decir que no ha dado la talla. Pero este ministro es el mismo que tenemos hace meses, con las mismas características y cuestionamientos”, remarcó.

Valdés advirtió que Salhuana le ha tendido la mano a Santiváñez al dejar abierta la posibilidad de que se pueda presentar en el pleno el viernes.

El analista político Jeffrey Radzinsky dijo que el ministro del Interior ha tenido una relación cercana con muchos congresistas que públicamente al igual que otras autoridades “lo han respaldado hasta hace pocos días”. “El punto de quiebre han sido los asesinatos de este fin de semana, sobre todo el crimen del cantante de Armonía 10. Sin embargo, el número de homicidios en el Perú venía aumentando. Un teniente alcalde de Virú también fue asesinado el sábado”, expresó.

En declaraciones a El Comercio, el director de GFP señaló que es sintomático cómo se maneja el Congreso, que en apenas dos días pasó de no tener firmas para una moción a tenerlas para presentar cuatro mociones de censura.

“Ni siquiera pueden alinear un objetivo común para la fiscalización y el control político, como si lo logran hacer para otros temas como la ampliación den Reinfo [a favor de la minería ilegal] y cambios a la ley de presupuesto, ahí sí se alinean”, subrayó.

Más información

El congresista Edward Málaga (Avanza País) está reuniendo firmas para presentar una moción de interpelación en contra del jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén. El documento, que tiene un pliego de 43 preguntas, cuestiona a la alta autoridad por la crisis en seguridad ciudadana y por la permanencia de Santiváñez en el Mininter.

Al respecto, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero (Avanza País), criticó a Málaga por impulsar una moción de interpelación en contra del primer ministro sin haber consultado a su bancada antes.

“Creo que tenemos que dejar un poco el afán de figurar. Yo voy a hacer lo que debió hacer el señor Málaga, voy a consultar con mi bancada, con mi vocero y ver qué decide mi partido”, manifestó Cavero.