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Resumen

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Desde el penal de Barbadillo, el preso expresidente Pedro Castillo ya empezó a tomar el control de las bancadas que tendrá Juntos por el Perú (JP) en el nuevo Congreso bicameral. Sus primeros pedidos fueron colocar a su hermano José Castillo (senador) y a su cuñada Yenifer Paredes (diputada) como voceros de los respectivos grupos que tendrá el partido izquierdista.

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