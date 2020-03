La lucha contra la violencia hacia las mujeres, una agenda pendiente que el nuevo Congreso debe atender

Un mes después de haber ocurrido el terrible ataque de Carlos Hualpa contra Eyvi Ágreda en un bus de transporte público, el Congreso disuelto llevó a cabo el primer Pleno mujer para atender, exclusivamente, las propuestas legislativas que fortalezcan la lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. El feminicidio contra Eyvi, que conmocionó a la ciudadanía y gestó una posterior movilización, ocurrió el 24 de abril del 2018 en el distrito de Miraflores, cuando la joven de 22 años viajaba en la Línea 8 y fue rociada con gasolina.

Durante el Pleno mujer, que tuvo lugar el 22 de mayo del 2018, se aprobó por unanimidad la creación de un Registro Nacional de Condenas y los sistemas de información para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes y la prevención de la violencia.

Al año siguiente, a fines de febrero del 2019, los restos de Milena Tapuyima Majipo fueron hallados quemados en un cilindro en el distrito de San Juan de Lurigancho. Previamente, en diciembre del 2018, Marisol Estela Alva había sido asesinada de la misma forma y el principal sospechoso es el suboficial del Ejército Peruano Luis Estebes Rodríguez, de quien aún no se sabe su paradero y tiene una orden de captura vigente.

Tras esta seguidilla de feminicidios, el 7 de marzo el Congreso desarrolló el segundo Pleno mujer para abordar también propuestas legislativas que atiendan medidas para frenar la violencia contra las mujeres. En esta sesión, cuatro propuestas fueron aprobadas en primera votación y exoneradas de la segunda. Estas fueron:

Ley que fortalece la implementación de espacios de acogida temporal para víctimas de trata de personas.

Ley que modifica el Código Penal respecto a las sanciones del delito de explotación sexual en sus diversas modalidades y delitos conexos, para proteger con especial énfasis a las niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Ley que fortalece la interoperabilidad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Ley que modifica el artículo 168-B del Código Penal, incorporando la pena de multa al delito de trabajo forzoso.

El primer Pleno mujer se desarrolló en el 2018, luego del feminicidio contra Eyvi Ágreda. (Ilustración: El Comercio)

Atención prioritaria

Debido a que el Congreso fue disuelto, hubo proyectos que quedaron en el tintero y podrían ser retomados en este nuevo período parlamentario, que aún no tiene una fecha fija de instalación.

La excongresista y expresidenta de la Comisión de la Mujer Tania Pariona anota que dependerá de la voluntad política de los nuevos parlamentarios finalizar las propuestas legislativas que quedaron, desde el 7 de marzo del año pasado, en cuartos intermedios o que retornaron a comisión.

Pariona mencionó que hay tres dictámenes listos para debatir en el Pleno, estos son: la prevención, sanción y erradicación del acoso político; la sanción por el delito de apología a la violencia contra las mujeres; y la nueva ley de trabajadoras y trabajadores del hogar.

El primero, que atiende la prevención y el reconocimiento del acoso como una forma de violencia, pasó a un cuarto intermedio hace un año. El segundo también quedó en el debate y no se pudo votar en el Pleno. En cuanto al tercero, fue aprobado en comisión y está listo para ser debatido.

En el caso del proyecto que aborda el acoso político, debido a que también hubo un dictamen en este sentido en la Comisión de Constitución que incluía a los hombres, no hubo acuerdo y pasó a un cuarto intermedio.

“Estas tres iniciativas de ley me parecen fundamentales. Sé que existen otros temas vinculados con la erradicación de la violencia, pero estas son las que están ya mismo para debatirse, retomar el debate y aprobarlas. No tendrían por qué demorar más”, dijo Pariona a El Comercio.

La excongresista Tania Pariona presidió la Comisión de la Mujer cuando se realizó el segundo Pleno mujer, en marzo del 2019, antes de que el Congreso sea disuelto.

Precisó que los proyectos que están en cuarto intermedio tienen que volver a ser agendados y la Comisión de la Mujer tendría que pedir retomarlos en el punto en que quedaron. “Implicaría el trabajo conjunto de la comisión con sus miembros. Ya que estas tienen dictámenes y no son iniciativas nuevas, no implican vocero. Son las prioritarias”, añadió.

Finalmente, en vista a los últimos hechos de violencia reportados, la excongresista sugirió una ley “más robusta y clara” que atienda los casos de mujeres desaparecidas. “Solo tenemos que bajo ley se implemente el registro nacional de mujeres desaparecidas, lo cual ni siquiera se ha implementado, pero creo que podríamos tener una ley mucho más clara y articuladora entre sectores. Definir la desaparición como delito, por ejemplo, para que la intervención sea inmediata. Hay desde niñas hasta adultas desaparecidas”, finalizó.

Por su parte, Rossy Salazar, abogada especialista en género, opina que lo que debería priorizar el nuevo Congreso para fortalecer las políticas de lucha contra la violencia hacia las mujeres, es el presupuesto que se asigna para este fin.

“Falta el tema de prevención [contra la violencia]. Política sin dinero no existe. El Congreso podría ayudar en el tema de la priorización. No define el presupuesto, pero puede señalar qué se puede priorizar y qué no e incidir en eso”, anotó. “Insertar y convencer al Ejecutivo de inversión mayor en prevención”, dijo Salazar. Además, que la asignación presupuestaria debería ser asumido como una continuidad, sino “nunca vamos a reducir el índice de violencia”.

Uno de los sectores donde se puede atender con presupuesto es el educativo. “La educación con enfoque de género es algo que no puede retroceder. Eso significa capacitar adecuadamente a docentes en los colegios para que puedan realmente trasladar eso a los alumnos. Contratar personal calificado para eso”, indicó Salazar.

Nuevas legisladoras

Arlette Contreras, electa congresista del Frente Amplio, dijo que una de las propuestas planteadas en la Agenda mujer es la prohibición de la violencia institucional, aplicar el proceso inmediato por casos de feminicidio y violencia contra la mujer en casos de flagrancia, la creación de un subregistro de deudores por reparación civil por violencia de género, prohibir la apología a la violencia, la cadena perpetua para feminicidas, entre otras. “La bancada, si bien respalda mis propuestas, espero que dispute la Comisión de la Mujer y me dé la oportunidad de presidirla. El mejor discurso son las acciones. Las acciones hablan por sí solas”, dijo a El Comercio.

“En el plano de la participación política de las mujeres, propongo implementar la paridad y alternancia en los consejos regionales y locales, así como promover la ley que prohíbe el acoso y la violencia política”, agregó. Es decir, hay una correlación con lo que quedó pendiente en el Congreso disuelto.

Además, Contreras se refirió sobre la declaratoria de emergencia nacional que propuso para los casos de violencia contra la mujer. Sobre ello, dijo que la propuesta se basa en el incremento de feminicidios y violencia contra menores. “Ante esta situación como sociedad y como Estado debemos ser capaces de reaccionar y tomar acciones urgentes, pero sobre todo decididas para detener el problema de la violencia contra las mujeres, niñas y niños. Inclusive, hace solo unos días atrás mujeres congresistas agrupadas en distintas bancadas del Congreso sacamos un pronunciamiento mostrando nuestro firme compromiso por la lucha contra la violencia e invocando que se aborde la problemática como una prioridad nacional”, mencionó.

Congresistas electas de ocho bancadas, entre ellas Rosario Paredes y Arlette Contreras, suscribieron el último jueves un compromiso en defensa de los derechos de las mujeres.

Por su parte Rosario Paredes, congresista electa por la agrupación política Acción Popular, dijo que las iniciativas que quedaron pendientes para pasar a debate deberían ser atendidas en el nuevo Congreso y está de acuerdo con que se realice, nuevamente, un Pleno mujer.

“Hubo mucha irresponsabilidad y es por ello que no tenemos leyes que protejan realmente a las mujeres. La situación que se está viviendo es grave. Espero que a través del Congreso podamos invitar a mis colegas a que iniciemos una acción consciente, clara y contundente”, dijo Paredes a este Diario. “Es difícil en un mundo machista imponer ideas tan importantes para la mujer. Se desestima y sigue desestimando, entonces los puertos a los que se llega no son nada más que acciones asistencialistas, necesarias, pero hay que tomar mecanismos con mayor precisión y para llegar a eso tenemos que tener la causa clara apoyados en estudios”, agregó la parlamentaria electa.

Asimismo, sugirió que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dé a conocer los proyectos que han desarrollado respecto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. “De forma personal, quiero dar a conocer que urge una presentación del MIMP para que nos dé a conocer sus acciones, planes, proyectos desarrollados desde hace algunos años. Cuáles son sus propuestas de ahora”, finalizó.